Varandas acusa Villas-Boas de atentar à liberdade de expressão e gozar com saúde

“Ouvi as declarações do presidente do FC Porto após a reunião com a ministra e não vi qualquer pergunta respondida que todos os portugueses gostariam. Depois, vi um grave atentado à liberdade de expressão, com um claro condicionamento a comentadores e jornalistas. E pior, ainda gozou com o estado clínico do treinador e jogador de andebol do Sporting e de uma delegada. Ainda não vi essa situação esclarecida, infelizmente”, expressou o dirigente, em declarações aos jornalistas.



À margem da primeira edição do Torneio Aurélio Pereira, Frederico Varandas falou sobre as reuniões de Sporting e FC Porto com o Governo e confirmou um pedido de desculpas a Villas-Boas, que, explicou, foi antes dos últimos acontecimentos.



“[O pedido de desculpas] Aconteceu numa reunião promovida por Pedro Proença, onde estiveram os presidentes de FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga. Foi uma reunião positiva e construtiva, onde avaliámos vários dossiês importantes para o desenvolvimento do futebol português. Pedro Proença apelou aos clubes para terem responsabilidades e eu pedi desculpa por algum excesso em algumas situações, mas isso foi antes das nossas visitas ao Dragão e Dragão Arena”, frisou.



Dessa forma, Varandas lançou um novo desafio ao líder do clube portuense, com novas revelações de uma reunião dos quatro principais clubes portugueses com os candidatos à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), já no ano passado.



“Os quatro clubes reuniram, num hotel em Vila Nova de Gaia, com os candidatos à presidência da LPFP. Aí, Villas-Boas disse: ‘Uma coisa extremamente importante para nós é a verdade desportiva e os casos de justiça. O presidente da LPFP tem de ter mão de ferro’. Virou-se para Rui Costa e disse: ‘Isto afeta os dois e não tenho problemas em dizer que o Apito Dourado e o caso dos e-mails são uma vergonha, por isso queria que a Liga dissesse que isto não pode voltar a acontecer’”, revelou.



E questionou: “Eu agora pergunto: Villas-Boas também vai dizer publicamente que o Apito Dourado é uma vergonha?”.



Os ‘leões’ estão nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal e nos quartos de final da principal competição europeia no futebol, andebol e hóquei em patins, prova da “consolidação do projeto desportivo” num dos “melhores momentos da história”.



“O Sporting está num dos melhores momentos da sua história, num momento de grande pujança desportiva, está na decisão das competições, é onde quer estar. É um orgulho a campanha que nós fizemos na Liga dos Campeões [de futebol]. A responsabilidade está toda do lado do Arsenal”, afirmou o presidente.



O Sporting perdeu a primeira mão na receção aos ingleses do Arsenal, por 1-0, já nos 'descontos', mas a decisão da eliminatória ficou adiada para a segunda mão, no Estádio Emirates, em Londres, a realizar-se na quarta-feira, a partir das 20:00.