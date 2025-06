Varandas destaca "uma das melhores fases" da história do Sporting

Frederico Varandas lembrou, nas contas consolidadas da época 2023/24, o lucro de 36,4 ME, e ressalvou o resultado acumulado positivo de 71,5 ME desde que esta direção entrou em funções, em 2018, apontando à continuidade do rumo traçado.







“Mais importante do que os títulos conquistados, é o rumo traçado. Rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Continuemos a caminhar, continuemos a crescer e continuemos a vencer”, concluiu.





Frederico Varandas admite “forte probabilidade” de Viktor Gyökeres sair do Sporting



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, admitiu hoje a “forte probabilidade” de saída do avançado sueco Viktor Gyökeres do clube bicampeão nacional, mas não pelos valores pedidos pelo agente do futebolista.



“O Sporting está muito tranquilo em relação ao dossiê Viktor Gyökeres. O Sporting não precisa de vender o Viktor Gyökeres. Felizmente, o Sporting já passou as fases de termos de vender o nosso melhor ativo. Da mesma forma que não precisamos de vender, também não somos insensíveis aos sonhos do Viktor. Acho que há uma forte probabilidade de sair”, começou por afirmar, em declarações aos jornalistas antes do início a Assembleia Geral (AG) de aprovação do orçamento do clube para 2025/26.



Frederico Varandas justificou essa probabilidade com o facto de, nos derradeiros dias, ter visto futebolistas da idade de Gyökeres a serem negociados para clubes interessados no sueco por 65 e 75 milhões de euros (ME), como Martín Zubimendi, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, para ingleses do Arsenal ou Manchester United.



“Penso que não têm o valor e qualidade do Viktor e também têm cerca de 26 anos. Por isso, dadas as exigências que nós consideramos ser o valor justo de mercado do Viktor, acredito seriamente que possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo, coisa que eu não acredito”, realçou o presidente do clube ‘verde e branco’.



Reforçando o “compromisso” com o agente, em reunião no início da última época, de que o dianteiro não sairá pelo valor da cláusula de rescisão, Frederico Varandas garantiu que “de certeza absoluta” não é vendido por 60 ME, mais 10 por objetivos.



“Quero que os sportinguistas saibam que poderão aproveitar um fantástico verão, no qual são bicampeões e têm uma ‘dobradinha’ para festejarem, e para estarem tranquilos. O clube respeita, o Viktor vai cumprir os seus sonhos e nós estaremos preparados para atacar o alvo”, salientou, antes de entrar para a AG.



Frederico Varandas apontou que já passou “por inúmeros dramas de mercado” e “o fecho de mercado é cura para todos os males”, sendo que ter no plantel atletas contrariados “não será problema”, em dia de votação do orçamento para 2025/26.



“É uma fase fantástica e foi um ano fantástico do Sporting e estamos aqui para se aprovar o orçamento e continuamos o nosso rumo e caminho”, frisou o dirigente.



Em duas temporadas com Viktor Gyökeres no plantel ‘leonino, o Sporting sagrou-se bicampeão português e, na última temporada, conseguiu uma ‘dobradinha’ que já não alcançava há mais de 70 anos, com o auxílio de 97 golos em 102 jogos do sueco.



Na abertura da Assembleia Geral (AG) do clube, para apreciação do orçamento para a próxima temporada desportiva, o dirigente resumiu, no discurso a que a Lusa teve acesso, uma temporada com títulos em diversas modalidades e a saúde financeira dos ‘leões’.“Hoje estamos a viver uma das melhores fases da história do nosso Sporting. Não só do ponto de vista de sucesso desportivo, mas também da militância, da saúde financeira, da modernização e requalificação das nossas infraestruturas e força, pujança e vitalidade enquanto clube”, começou por expressar Frederico Varandas.Bicampeões no futebol - com direito a ‘dobradinha’ -, na luta por todos os títulos a nível interno no futsal, donos do ‘triplete’ no andebol pela segunda época seguida, campeões no voleibol, detentores da Taça de Portugal no voleibol feminino, Taça de Portugal no hóquei em patins, octocampeões no judo, decacampeões no ténis de mesa, campeões de natação feminina e outros títulos individuais em diversas modalidades são algumas das conquistas lembradas pelo presidente no discurso.Em relação ao orçamento apresentado aos sócios sportinguistas, o líder do clube ‘verde e branco’ reforçou que “não foge à matriz dos últimos anos de governação”, assente nos quatro eixos e nos quais destaca rendimentos operacionais recorde no valor de 32,5 milhões de euros (ME) e o crescimento do número de atletas das modalidades para um recorde de 8.500, fruto da “dinamização das modalidades”.“Orçamento de investimento para 2025/26 ascende a 3,8 ME. Um valor muito alto que representa o compromisso do Sporting Clube de Portugal na competitividade desportiva e na modernização das infraestruturas, que são fundamentais para a sustentabilidade do clube a médio e longo prazo”, destacou também o dirigente.A inauguração de um Centro de Otimização Desportiva, a realizar na terça-feira, dia de aniversário do clube, também foi motivo de realce por parte de Varandas, por ser uma estrutura “de excelência de apoio às modalidades, nomeadamente na área da performance física, da observação e análise, no ‘scouting’ e área clínica”.“Temos uma receita de 14 ME de quotização para 2025/26, quando, em 2018, nós tínhamos uma receita de 8,5 ME, tendo à data de hoje o valor recorde de mais de 120.000 sócios com quotas em dia, quando, em 2018, tínhamos cerca de 70.000 sócios com quotas em dia”, comparou também, desde o momento da sua eleição.