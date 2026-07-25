Varandas explica que novo "grupo base" e saídas são "parte do ciclo" do Sporting

À chegada ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde hoje decorre a Assembleia-Geral (AG) do Sporting que inclui a votação do orçamento de gastos e investimentos do clube no exercício 2024-2025, Varandas expôs à comunicação social o seu planeamento para a época desportiva que se aproxima e também as que se seguirão, explicando que as saídas de vários elementos influentes da equipa se encontram devidamente previstas e acauteladas pela sua administração.



"O objetivo deste mercado não é apenas esta época, mas sim ir buscar um grupo base para as próximas três épocas, é assim que pensamos. Já saíram grandes jogadores como o Viktor [Gyokeres], o Pedro Porro, o Trincão, o Morten [Hjulmand], o Pote está cá, o Diomande… ou seja,nos últimos anos o Sporting tem contratado jogadores de classe mundial, alguns ainda cá estão, outros saíram. Faz parte do nosso ciclo. Não é uma nova era. Este mercado foi pensado e planeado com muito tempo”, argumentou o líder da direção sportinguista.



Frederico Varandas apresentou-se convicto e otimista sobre a opção tomada pela direção a que preside, salientando a sua confiança de que, após um grupo que “venceu muito” e “deu alegrias” ao Sporting, segue-se um “grupo forte” capaz de manter a fasquia elevada e conquistar títulos.



“Insubstituível, só o Sporting. Faz parte de ciclos, os grupos fazem parte de ciclos. Este foi um grupo que venceu muito, deu muitas alegrias e estarão para sempre na história do Sporting, mas agora chegou o tempo de prepararmos não só a esta época, mas os próximos três, quatro anos, e vem um grupo forte, que entendemos que vai pôr o Sporting onde deve estar, que é na luta e nas decisões dos títulos", vincou Varandas.



Entre os nomes enunciados, o dirigente destacou Francisco Trincão e Morten Hjulmand, que foram transferidos este verão para os sauditas do Al Ahli e os espanhóis do Atletico de Madrid, respetivamente, aos quais deixou agradecimento pelo seu contributo e dedicação e o reconhecimento de que “era de inteira justiça” permitir as suas saídas desde que “houvesse uma proposta muito boa” que, em seu entender, se verificou.



“Dois jogadores fantásticos, dos grandes jogadores da história do Sporting. Para nós, cumpriram exatamente o que era o nosso objetivo: chegaram, conquistaram títulos e tinham a sua ambição pessoal. Após vários anos aqui, entendemos que era justo se houvesse uma proposta, e agora é a minha opinião, boa para o Sporting, muito boa para o Sporting. Tendo em conta a idade e a posição dos jogadores, era de inteira justiça deixá-los ir e de nós fica um eterno agradecimento. Foram dois jogadores fantásticos, dois homens fantásticos que deram sempre tudo pelo Sporting e as portas estarão sempre abertas por eles”, reiterou.



Varandas enalteceu o mercado até então realizado pelo Sporting, indicando que não vê vendas superiores às do Sporting em clubes estrangeiros, e confirmou que poderão acontecer mais movimentações: “É muito provável que ainda saiam mais [jogadores e que ainda entrem mais”.



O responsável diretivo pelo emblema de Alvalade assumiu esperar “um pontapé de saída feliz” relativamente à AG que hoje se realiza, que demonstre harmonia entre os associados sportinguistas e possa dar azo a uma “grande época” desportiva.



"Além do jogo, é muito importante a comparência dos sócios para virem votar mais um orçamento em linha do que têm sido os últimos anos de governação. Esperamos um pontapé de saída feliz onde os sócios aprovem - se assim o entenderem -, mais um orçamento e que o Sporting comece mais uma grande época”, ansiou Varandas, por fim.



