Varandas fala em "selvagens" sem lugar em recintos desportivos

O incidente deu-se aos 61 minutos do jogo da I Liga, em que o FC Porto triunfou por 2-1, quando o vidro da bancada A15 norte terá cedido aos festejos do primeiro golo dos `dragões`, com o Ministério Público a abrir um inquérito.

"Em relação a esse incidente estamos completamente tranquilos. O estádio foi vistoriado pela Liga, pela Proteção Civil, pelos bombeiros. Aquela infraestrutura está lá há mais de 20 anos. O que aconteceu é que há selvagens que não devem estar nos recintos desportivos. Basta ver as imagens, pontapearam aquilo várias vezes até partir. É uma questão para as entidades", disse.

Em Gondomar, antes da Supertaça de futsal, entre Sporting e Benfica, Varandas garantiu que condena atitudes dos seus adeptos e dos adversários, lembrando o "ataque bárbaro a adeptos do FC Porto".

"Agora houve 17 feridos, por selvagens que não podem estar em recintos desportivos. Agora comparar isto com algo que vejo em todos os jogos, que é atirarem coisas quando se está a festejar um golo, por amor de Deus", referiu, quando questionado sobre os objetos lançados contra jogadores do FC Porto, que atingiram, pelo menos, Zaidu.

No clássico da quarta jornada, o FC Porto venceu na visita ao Sporting, por 2-1, impondo a primeira derrota na competição aos bicampeões nacionais.