Varandas promete nunca jogar sujo e exalta uma das "melhores fases" do Sporting

Em discurso na sala Artur Agostinho, e com a presença de várias figuras, entre elas, Bruno Sá, candidato derrotado, Frederico Varandas não prometeu títulos para os próximos quatro anos. No entanto, disse que o Sporting vai responder "com força" quando for atacado.





E garantiu que o bicampeão nacional vai reger-se pelos valores da ética, integridade e dignidade: “valores que coloco a mim mesmo como imprescindíveis e obrigatórios para o cargo que hoje ocupo”.





“Prometemos que jamais jogaremos sujo e baixo. Jamais mancharemos o nome do Sporting. Respeitaremos e trataremos sempre os nossos adversários como nós gostaríamos de ser tratados. Sempre”.

A iniciar um novo quadriénio no clube de Alvalade, o presidente empossado disse que os sócios quiseram e querer dar continuidade ao projeto iniciado em 2018, altura em que substituiu Bruno de Carvalho.





Terminar a renovação do Estádio José Alvalade, juntamente com a integração do Alvaláxia no “ecossistema” do clube verde e branco: “fazendo do Estádio de Alvalade um dos melhores e mais modernos da Europa”.





Para além do Conselho Diretivo a que preside Varandas, também foram apresentados e empossados os membros do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral.





Frederico Varandas foi eleito para um terceiro mandato no último sábado, numa votação que decorreu no Pavilhão João Rocha, com mais de 89 por cento dos votos, deixando para trás a concorrência de Bruno Sá.





“Hoje o Sporting, a par da era dos Cinco Violinos, vive das melhores fases da sua existência. Mais do que os inúmeros títulos conquistados nestes últimos sete anos, o Sporting voltou a ter cultura e mentalidade de vitória”.Com oito anos de presidência, Varandas será dirigente do clube de Alvalade até 2030 e tornar-se-á no segundo presidente com mais tempo à frente do Sporting: apenas superado pelos 13 anos de João Rocha.