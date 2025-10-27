Vice-presidente do Sporting diz que financiamento de 225 ME atesta solidez do clube

“Há apenas alguns anos, o Sporting Clube de Portugal vivia um momento de fragilidade financeira. Hoje, dá um passo histórico no caminho da solidez e da ambição”, começa por dizer o também administrador da SAD do clube, responsável pela área financeira.



Na quarta-feira, o Sporting concretizou uma emissão de 225 ME de obrigações, através da sociedade Sporting Entertainment, detida pela SAD dos bicampeões nacionais de futebol, para financiar a renovação do Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os ‘leões’ informam que a operação tem um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, sendo feita através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com custos de 0,16% por ano do valor total da mesma.

O Sporting pretende financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade, bem como reembolsar a SAD ‘leonina’ em relação ao valor do investimento por esta já incorrido na renovação daquele recinto, inaugurado em 2003.



Financiar a atividade corrente da Sporting Entertainment é outra das metas da direção presidida por Frederico Varandas, que visa igualmente reembolsar a dívida à SAD, responsável pela administração do futebol profissional do segundo colocado da I Liga.



Na sua publicação na rede social LinkedIn, Salgado Zenha explica que a operação foi liderada pelo mercado norte-americano, teve uma procura 8,5 vezes superior à oferta, concluindo que “demonstra a confiança de investidores internacionais com um histórico profundo no setor de ‘sports entertainment’”.



“Para o Sporting Clube de Portugal, significa mais do que um selo financeiro — é o reconhecimento internacional de um projeto reconstruído sobre rigor, visão e credibilidade. É a confirmação de que o clube voltou a inspirar confiança e respeito no panorama global”, acrescenta o dirigente.



Salgado Zenha assegura que esta operação “marca uma nova era” para a estrutura ‘leonina’: “A de uma instituição financeiramente sólida, globalmente respeitada e pronta para transformar a forma como vivemos o desporto e o entretenimento”.

A transformação do Estádio José Alvalade surge no plano estratégico apresentado pelo Sporting para o período 2024-2034, decorrendo de forma faseada desde há cinco anos.



O fecho do fosso no final da época passada e a remoção dos dois ecrãs gigantes originais nos topos possibilitaram a criação de 2.000 cadeiras nas bancadas, com as novidades na experiência dos adeptos a incluírem ainda ‘lounges’ de acesso exclusivo, um ‘hall vip’ com vista para a entrada dos jogadores, lugares junto aos bancos de suplentes e novos ecrãs.



As mudanças no perímetro exterior passaram pela remoção de fachadas em azulejo, por novas pinturas e pelo aumento do número de portas, além da substituição de torniquetes, da troca integral de cadeiras multicolor por outras verdes e da instalação de um sistema de iluminação LED, entre obras em espaços complementares e nos acessos ao recinto.



O Sporting concluiu ainda a aquisição do espaço comercial Alvaláxia, contíguo ao estádio e alienado em 2007, numa operação avaliada em 17 ME, que foi aprovada pelos sócios do clube em outubro de 2024, numa Assembleia Geral realizada no Pavilhão João Rocha.

O novo museu dos ‘leões’ deve ser construído nesse espaço, que complementa as obras de remodelação em curso no lado poente do recinto e passará a integrar o projeto da ‘Cidade Sporting’, estando previstas intervenções no setor nascente para 2026/2027.



Com capacidade para 52.000 espetadores, o Estádio José Alvalade recebeu cinco jogos do Euro2004, mais as finais da então designada Taça UEFA de 2004/05 - perdida pelo Sporting frente aos russos do CSKA Moscovo - e da Liga dos Campeões feminina de 2024/25, sendo um dos três recintos nacionais propostos pela candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial2030, a par dos Estádios da Luz e do Dragão.