Viktor Gyo¨keres convocado pela seleção da Suécia

Gyo¨keres, que chegou ao Sporting esta época proveniente dos ingleses do Coventry, é um dos eleitos do selecionador Janne Andersson para a jornada dupla de apuramento para o Europeu, que se vai disputar na Alemanha.



O avançado, que soma 14 internacionalizações e três golos marcados, foi titular nas três primeiras jornadas da I Liga pelo Sporting, com dois golos apontados, ambos na primeira jornada, na receção ao Vizela.



A Suécia vai visitar a Estónia no dia 09 de setembro, jogando depois em casa frente à Áustria, no dia 12 de setembro, ambas as partidas a contar para o Grupo F da fase de qualificação para o Euro2024.



O grupo é liderado pela Áustria, com 10 pontos em quatro jogos, seguindo-se a Bélgica com sete e a Suécia com três, com estas duas seleções com apenas três partidas disputadas.