Viktor Gyokeres e Rui Borges distinguidos com prémios de melhores do ano

Gyokeres celebrizou a máscara em Portugal Reuters

O jogador sueco foi premiado esta quarta-feira com o prémio de melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa na temporada 24/24. Para além de goleador, Gyokeres foi campeão pelo Sporting. Rui Borges também recebeu o prémio de Melhor Treinador.

Numa temporada em que se tornou bicampeão e conquistou a dobradinha, Gyokeres teve números impressionantes. O sueco, que entretanto se mudou para o Arsenal disputou 52 partidas, nais quais marcou 54 golos e fez 13 assistências.

No campeonato, o internacional sueco providencial para o primeiro bicampeonato sportinguista nos últimos 70 anos, com 39 golos marcador e oito assistências.

Assim, e pela segunda temporada consecutiva, Viktor Gyokeres foi considerado o melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa.

Rui Borges: de Guimarães para se tornar no treinador do ano
Para além do avançado que esteve duas temporadas no Sporting, Rui Borges também foi distinguido na Liga Awards. O técnico de Mirandela chegou para substituir João Pereira, numa fase delicada dos Leões na temporada, e foi capaz de levar os verdes e brancos ao bicampeonato.

No comando técnico do Sporting, Rui Borges liderou a equipa em 19 partidas e venceu 13, sem qualquer registo de derrota. Para além do primeiro campeonato da carreira, o treinador de 44 anos também levou o Sporting à dobradinha.


