Viktor Gyokeres e Rui Borges distinguidos com prémios de melhores do ano

Numa temporada em que se tornou bicampeão e conquistou a dobradinha, Gyokeres teve números impressionantes. O sueco, que entretanto se mudou para o Arsenal disputou 52 partidas, nais quais marcou 54 golos e fez 13 assistências.





No campeonato, o internacional sueco providencial para o primeiro bicampeonato sportinguista nos últimos 70 anos, com 39 golos marcador e oito assistências.





Assim, e pela segunda temporada consecutiva, Viktor Gyokeres foi considerado o melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa.

𝙃𝙚 𝙙𝙞𝙙 𝙞𝙩 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣 😮‍💨



Pelo segundo ano consecutivo 🔁, 𝗩𝗶𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗚𝘆𝗼̈𝗸𝗲𝗿𝗲𝘀 é o @BetclicPortugal 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗼 🏆 da #LigaPortugalBetclic 👏



Qual foi o momento em que mais vibraste com o sueco? 🤯 pic.twitter.com/36XVb3bUdG — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025



Rui Borges: de Guimarães para se tornar no treinador do ano

Para além do avançado que esteve duas temporadas no Sporting, Rui Borges também foi distinguido na Liga Awards. O técnico de Mirandela chegou para substituir João Pereira, numa fase delicada dos Leões na temporada, e foi capaz de levar os verdes e brancos ao bicampeonato.





No comando técnico do Sporting, Rui Borges liderou a equipa em 19 partidas e venceu 13, sem qualquer registo de derrota. Para além do primeiro campeonato da carreira, o treinador de 44 anos também levou o Sporting à dobradinha.







