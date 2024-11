Viktor Gyökeres eleito jogador da semana da Liga dos Campeões

O ponta de lança sueco dos 'leões', que seguem no segundo posto da competição, ficou à frente do colombiano ex-FC Porto Luiz Diaz, do Liverpool, com Nicolas Kühn, do Celtic, a fechar o pódio, e Karim Konaté, do Leipzig, em quarto.



Os quatro futebolistas integram a equipa da semana, juntamente com Maignan (AC Milan), Molina (Atlético Madrid), Hien (Atalanta), Kehrer (Monáco), Davis (Bayern Munique), Tillman (PSV Eindhoven) e Lees-Melou (Brest).



Na terça-feira, Foden, aos quatro minutos, colocou os 'citizens' em vantagem, mas um 'hat-trick' de Gyökeres, aos 38, 49 e 81 -- os dois últimos de grande penalidade -- e Maxi Araújo, aos 46, 'viraram' o resultado e causaram o terceiro desaire seguido ao campeão inglês.



A equipa da semana é escolhida pelo painel de observadores técnicos da UEFA, que conta com um observador experiente a assistir a cada jogo e é apoiado nas suas escolhas pela unidade de análise da UEFA, em Nyon.