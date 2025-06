Viktor Gyokeres reage às notícias dos últimos dias

"Existem muitas conversas no momento, com a maior a parte a serem falsas. Quando chegar o momento certo irei falar".





Esta foi a mensagem deixada pelo avançado do Sporting que tem estado no centro de uma novela com o Sporting. Nos últimso dias foi avançado que o avançado entrou em choque com Frederico Varandas, acusando o presidente do Sporting de faltar à palavra numa possível transferência do sueco.





Frederico Varandas falou na quarta-feira aos jornalistas e explicou que nunca irá aceitar uma transferência de Gyokeres de 60 milhões+10 milhões por objetivos. O presidente do Sporting alegou ainda que não vai cede a chantagens e ofensas e garantiu que o clube de Alvalade ainda não tinha propostas pelo avançado.





O presidente leonino garantiu que em conversa com os empresários do jogador tinha garantido que numa possível transferência nunca iria pedir a cláusula de rescisão, de 100 milhões de euros.





"O Sporting tem bom senso e tem palavra e o presidente do Sporting disse duas coisas: o Sporting não exigir a cláusula de rescisão e que íamos ajustar o valor à performance do Viktor. (...) Já me deviam conhecer melhor: ameaças, chantagem, ofensas comigo não funcionam. E uma coisa posso garantir: o Viktor Gyokeres não sai por 60 milhões+10. Não sai", declarou Frederico Varandas.





O Record noticiou esta quinta-feira que o Arsenal tentou uma primeira abordagem pelo goleador sueco com uma proposta de 55 milhões de euros+10 milhões de euros por objetivos. Um número abaixo daquilo que Frederico Varandas avisou que não ia aceitar.





Nos próximos tempos a resposta do avançado sueco será esperada para aclarar uma situação que na última semana ganhou contornos de ruptura entre Gyokeres e o Sporting.