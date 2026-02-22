Vitória de Jessica Barreira no dardo a fechar Nacionais de Lançamentos Longos

No pódio ficaram também Marta Trovoada, igualmente do Sporting e campeã sub-23, e Marta Batalha, do Diana de Évora.



A grande marca destes campeonatos pertenceu a Liliana Cá, que no sábado abriu a sua época no lançamento do disco com excelentes 61,88 metros, marca que lhe valeu clara vitória.



A campeã, que compete pelo Sporting, confirma assim a marca de qualificação para os Campeonatos da Europa Birmingham2026 (61 metros), que já tinha desde o verão passado.



Em segundo lugar ficou a recordista nacional, Irina Rodrigues, novamente como individual, com 58,01. Irina também tem marca para Birmingham desde a época passada. O pódio ficou fechado com Inês Diogo, do JOMA.



No disco para o setor masculino, o triunfo foi para o benfiquista Emanuel Sousa, com 58,23.



Sousa, atual recordista nacional, está em posição de apuramento por ranking para Birmingham2026.



O segundo lugar ficou na posse de Edujose Lima, do Sporting, completando-se o pódio com Cleide Lopes, do Belenenses.



No dardo masculino, triunfou o experiente benfiquista Leandro Ramos, com 76,81 metros, seguido pelos sportinguistas Ilírio Nazaré e João Fernandes.



O campeão masculino do lançamento do martelo é Décio Andrade, do Benfica (68,96). No setor feminino, a melhor foi uma atleta ainda sub-23, Catarina Flor, do Sporting, com 51,61.