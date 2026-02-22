Sporting
Atletismo
Vitória de Jessica Barreira no dardo a fechar Nacionais de Lançamentos Longos
A sportinguista Jessica Barreira sagrou-se hoje campeã nacional do lançamento do dardo, com 51,81 metros, no encerramento dos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos, que decorreram Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.
No pódio ficaram também Marta Trovoada, igualmente do Sporting e campeã sub-23, e Marta Batalha, do Diana de Évora.
A grande marca destes campeonatos pertenceu a Liliana Cá, que no sábado abriu a sua época no lançamento do disco com excelentes 61,88 metros, marca que lhe valeu clara vitória.
A campeã, que compete pelo Sporting, confirma assim a marca de qualificação para os Campeonatos da Europa Birmingham2026 (61 metros), que já tinha desde o verão passado.
Em segundo lugar ficou a recordista nacional, Irina Rodrigues, novamente como individual, com 58,01. Irina também tem marca para Birmingham desde a época passada. O pódio ficou fechado com Inês Diogo, do JOMA.
No disco para o setor masculino, o triunfo foi para o benfiquista Emanuel Sousa, com 58,23.
Sousa, atual recordista nacional, está em posição de apuramento por ranking para Birmingham2026.
O segundo lugar ficou na posse de Edujose Lima, do Sporting, completando-se o pódio com Cleide Lopes, do Belenenses.
No dardo masculino, triunfou o experiente benfiquista Leandro Ramos, com 76,81 metros, seguido pelos sportinguistas Ilírio Nazaré e João Fernandes.
O campeão masculino do lançamento do martelo é Décio Andrade, do Benfica (68,96). No setor feminino, a melhor foi uma atleta ainda sub-23, Catarina Flor, do Sporting, com 51,61.
A grande marca destes campeonatos pertenceu a Liliana Cá, que no sábado abriu a sua época no lançamento do disco com excelentes 61,88 metros, marca que lhe valeu clara vitória.
A campeã, que compete pelo Sporting, confirma assim a marca de qualificação para os Campeonatos da Europa Birmingham2026 (61 metros), que já tinha desde o verão passado.
Em segundo lugar ficou a recordista nacional, Irina Rodrigues, novamente como individual, com 58,01. Irina também tem marca para Birmingham desde a época passada. O pódio ficou fechado com Inês Diogo, do JOMA.
No disco para o setor masculino, o triunfo foi para o benfiquista Emanuel Sousa, com 58,23.
Sousa, atual recordista nacional, está em posição de apuramento por ranking para Birmingham2026.
O segundo lugar ficou na posse de Edujose Lima, do Sporting, completando-se o pódio com Cleide Lopes, do Belenenses.
No dardo masculino, triunfou o experiente benfiquista Leandro Ramos, com 76,81 metros, seguido pelos sportinguistas Ilírio Nazaré e João Fernandes.
O campeão masculino do lançamento do martelo é Décio Andrade, do Benfica (68,96). No setor feminino, a melhor foi uma atleta ainda sub-23, Catarina Flor, do Sporting, com 51,61.