Vitória do Aston Villa garante acesso direto do Sporting à Liga dos Campeões

Na última jornada do campeonato, a equipa orientada por Unai Emery foi ao terreno do Manchester City vencer por 2-1, em jogo de despedida de Bernardo Silva, para assim somar o 4.º lugar na Liga inglesa à Liga Europa conquistada na passada quarta-feira, abrindo assim as portas da fase da liga da Liga dos Campeões ao clube português, segundo classificado no campeonato nacional.



Sporting junta-se assim ao FC Porto que, com o título de campeão nacional conquistado esta temporada, já garantira acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões.



