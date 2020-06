Wendel sem limitações no treino do Sporting e apto para o Paços de Ferreira

O médio ‘canarinho’ tinha realizado no domingo “treino específico no relvado”, contudo hoje “já trabalhou sem limitações”, de acordo com o sítio oficial dos ‘leões’ na Internet.



O clube lisboeta informa que os únicos ausentes foram Joelson Fernandes, “que cumpriu tratamento, ginásio e relvado”, e Luiz Phellype, “a recuperar da respetiva lesão”, uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, que, no fim de janeiro, acabou prematuramente com a sua época.



Antes do apronto na academia do clube, em Alcochete, onde o grupo de trabalho volta a treinar na terça-feira, às 10:00, o plantel e a equipa técnica realizaram uma nova ronda de testes à covid-19.



Quarto classificado da I Liga, o Sporting regressou à competição com empate 2-2 em Guimarães, sexto colocado, enquanto o Paços de Ferreira, 16.º, venceu por 3-2 em casa do Rio Ave, agora sétimo posicionado.



Na sexta-feira, o Sporting recebe o Paços de Ferreira, a partir das 21:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.