Youth League. Sporting marca a acabar e empata com Galatasaray na estreia

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, a primeira parte não teve golos e foram os turcos a desbloquearem o ‘nulo’, já após o tempo de descanso, graças às finalizações de Yusuf (50) e Arda Tagay (65).



À passagem do minuto 74, o jogador do 'gala' Akgun recebeu ordem de expulsão, com os ‘verdes e brancos’ a aproveitarem para chegar à igualdade, por Sandro Ferreira (90+4) e Diego Coxi (90+8).



Na terça-feira, o FC Porto entrou a vencer na competição, ao imperar diante dos ingleses do Manchester City, por 3-1.



A fase de liga, que se realiza entre hoje e 09 de dezembro, espelha a fase de liga da Liga dos Campeões, mas limitada às primeiras seis jornadas, com os mesmos jogos a serem disputados em ambas as competições (três em casa e três fora).



Os 22 clubes que obtiverem a melhor classificação seguem os 16 avos de final, aos quais se juntam os 10 emblemas que saírem vitoriosos do caminho dos campeões.



Os clubes que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar (percurso da ‘Champions’) vão medir forças com os classificados do 17.º ao 22.º lugar, ao passo que aqueles que ficarem entre e sétima e 16.ª posições defrontam os 10 apurados pelo caminho dos campeões.



