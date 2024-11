Zeno Debast chega lesionado ao Sporting

O jogador deverá ser poupado sexta-feira com o Amarante no jogo da Taça de Portugal e regressar com o Arsenal para a “Champions”.



João Pereira pode suspirar de alívio, depois de Nuno Santos e Pedro Gonçalves, a lesão de Zeno Debast contraída no jogo da seleção entre a Bélgica e Israel, fez soar os alarmes em Alvalade com a suspeição de mais uma lesão grave que poderia riscar mais um dos elementos importantes da equipa por várias semanas.



Contudo, a primeira avaliação feita ao jogador, não confirmou uma maior gravidade da lesão. Zeno Debast sentiu uma pequena dor nas isquiotibiais da perna esquerda, nos instantes finais da primeira parte do Bélgica-Israel, acabando por ficar no balneário após os primeiros 45 minutos.



Uma medida de precaução, de forma a não forçar um maior desgaste físico e, assim, agravar um problema para o futuro imediato.



Após este contratempo, o central deixou a comitiva belga e aterrou em Portugal para se juntar ao departamento médico dos “leões” onde foi novamente reavaliado.



Os primeiros indicadores foram positivos e afastaram um problema muscular mais grave.



Dada a proximidade do jogo da Taça de Portugal frente ao Amarante, e o desgaste acumulado nas últimas semanas, é provável que Debast, seja poupado nesse jogo com a equipa da Liga 3, de forma a poder estar nas melhores condições físicas para o ciclo seguinte e que contará com jogos com um grau de exigência muito maior, ou seja, com o Arsenal, para a Liga dos Campeões, Santa Clara em Alvalade, para a Liga e na deslocação a Moreira de Cónegos marcado para o próximo dia 5 de dezembro.