Zicky Té e Daniela Loureiro atletas do ano 2023 nos Prémios Stromp do Sporting

Ao todo, são 40 os premiados, com os dois jogadores a receberem os troféus mais elevados a título individual na respetiva categoria de género, enquanto Gonçalo Inácio foi distinguido como futebolista do ano.

A equipa masculina de judo recebeu o prémio para equipa do ano, Ousmane Diomande (futebol) e Tiago Abiodun (ténis de mesa) foram as revelações, e o treinador do ano foi Nuno Dias, do futsal.

O prémio Academia foi para Geovany Quenda, com vários destaques a dirigentes, patrocinadores e adeptos, enquanto as distinções por feitos internacionais distinguem 11 disciplinas diferentes.

Os galardões, atribuídos pelo Grupo Stromp desde 1963, distinguem as figuras dos `leões` que se tenham distinguido ao serviço do clube e do desporto nacional, entre prémios atribuídos por escolha (17) e por inerência (23), isto é, por conquistas internacionais.