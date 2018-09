Azores World Masters Championships mulheres voltaram a dar espetáculo

RTP Comentários 21 Set, 2018, 18:07 | Surf

Competição ao rubro no mundial de veteranos, nos Açores. Num duelo de australianos, foi Grand Master Rob Bain (AUS) que teve uma melhor prestação sobre Cheyne Horan (AUS) com uma diferença de apenas 0.40 pontos. Bain, implacável desde o início do campeonato, regressou ao pódio após vencer Simon Anderson (AUS) com 13.07 pts. O inventor do modelo de prancha com três quilhas, Anderson, foi derrotado por Horan no último heat do dia. Cheyne Horan (AUS) encontra-se agora com Rob Bain (AUS) na final.





Na categoria de Masters, os quartos de final arrancaram com Dave Macaulay (AUS) e Jake Paterson (AUS) que registaram 15.50 e 13.40 pontos, respetivamente. Tempo depois para o espetáculo com Fábio Gouveia (BRA). O brasileiro fez uma onda que vai ficar para a história (9.20) na quarta bateria contra o australiano Matt Hoy. Também Luke Egan (AUS) continuou a mostrar que o surf não está esquecido e dominou a prova contra Damien Hardman (AUS) com uma pontuação de 15.40 pts.“É muito gratificante ver que todos estes atletas continuam apaixonados pelo surf. Acho que isso mostra que não importa quantos anos temos, porque se nos esforçamos ainda podemos e conseguimos manter um nível muito alto. O que mais adoro é ter a oportunidade de ver todos estes atletas com os seus próprios equipamentos e projetos, algo difícil para os profissionais de hoje que, infelizmente, não têm tempo para isso”, afirma Egan.Já Sunny Garcia (HAW) viu a sua participação terminar esta sexta-feira no Azores World Masters. O havaiano não conseguiu acompanhar a força de Shane Beschen (HAW), vitorioso com 11.86 pts.Fábio Gouveia voltou à água com Dave Macaulay (AUS) mas foi o australiano que levou a melhor (16.47 pts) e está agora na última e decisiva fase do campeonato.As qualidades de Beschen foram novamente testadas, desta vez com Luke Egan num heat muito renhido. Com 13.33 pontos, Beschen está agora nas finais onde vai competir com Dave Macaulay (AUS).Nas mulheres, Layne Beachley (AUS) mostrou novamente por que é considerada uma das melhores surfistas do mundo. A australiana não vacilou com Pauline Menczer (AUS) e está na final do campeonato.Também Rochelle Balard (HAW) esteve ao mais alto nível contra a americana Frieda Zamba. Rochellle surfou as melhoras ondas (5.67 e 8 pts) e compete no próximo domingo pelo título de masters feminino com Beachley.