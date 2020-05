Covid-19. Teresa Bonvalot caiu na água 40 e tal dias depois

", confessou a bicampeã nacional em 2014 e 2015, em entrevista à agência Lusa.Afastada do mar do Guincho durante "40 e tal dias", o "seu local" mantém-se muito ventoso, com "boas ondas, correntes" e praticamente só com a presença de surfistas.Contudo, o período que passou confinada em casa foi "bocado difícil", mas, ao mesmo tempo, "divertido" para 'Teresinha', que acabou mesmo por fazer trabalho específico na piscina, na ausência das quatro horas diárias de treino no mar.", revelou à Lusa a 38.ª classificada do "ranking" do circuito mundial de qualificação.





Na água é mais fácil







Sobre as regras de distanciamento social e as medidas de proteção, a bicampeã europeia de juniores em 2016 e 2017 diz estar a tentar cumprir, reconhecendo que é mais fácil na água, onde "é cada um com a sua onda".", justificou.O regresso da competição "acaba por ser o menos importante neste momento", mas Teresa Bonvalot não escondeu o seus objetivos.", observou.