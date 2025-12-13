Equipa de Nicolau von Rupp vence prova na Nazaré afetada por falhas de energia

Durante a manhã, a dupla luso-francesa, que também venceu a última edição do campeonato, em fevereiro, somou 45,45 pontos na primeira ronda, com 'Nic' a contribuir com 23,46 pontos e o gaulês com 21,99 pontos para a renovação do título.



Muito perto ficou a equipa dos brasileiros Lucas Chumbo (23,60) - vencedor individual - e Pedro Scooby (21,80), que ganharam em 2024, e que fizeram um total de 45,40.



Num dos dias com maiores ondas em que já decorreu esta competição, e com largos milhares de fãs a assistirem ao vivo à competição no 'canhão' da Nazaré, a equipa do inglês Andrew Cotton (16,30) e do australiano James Carew (18,74) fechou o pódio, com uma pontuação combinada de 35,04.



Na competição feminina, a francesa Justine Dupont, que fez par com o compatriota Éric Rebière e também venceu a última edição do evento (em fevereiro), ganhou hoje a prova com 19,87 pontos, seguida pela brasileira Michelle des Boullions (17,50), acompanhada pelo 'canarinho' Ian Cosenza, e pela inglesa Laura Crane (11,93), que teve como parceiro de equipa o português António Laureano.



O Tudor Nazaré Big Wave Challenge contou com 18 dos melhores 'big riders' (surfistas de ondas gigantes) do mundo, incluindo surfistas de renome internacional e locais da Nazaré, divididos em nove equipas de dois elementos.



Cada membro das equipas alternou entre surfar as ondas e dirigir o jet ski. As equipas estavam divididas em três grupos, sendo que cada grupo deveria participar em duas baterias de 40 minutos.



Porém, depois de concluída a primeira sessão, uma série de falhas de energia levou a organização a cancelar a segunda ronda, já que não haveria condições de segurança (por causa da luminosidade) para completar o evento tal como estava planeado.



Assim, os vencedores dos três prémios em disputa (melhor performance masculina, melhor performance feminina e melhor performance por equipas) ficaram definidos com os resultados alcançados na primeira ronda.