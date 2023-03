Frederico Morais defronta Kelly Slater e Kanoa Igarashi na ronda de eliminação

`Kikas` vai competir na segunda bateria da ronda de eliminação frente a Slater, o surfista mais titulado da história, com 11 campeonatos do mundo na `bagagem`, e frente ao seu amigo e companheiro de treino Kanoa Igarashi.

De resto, foram vários os nomes sonantes que caíram para a repescagem durante o primeiro dia do evento, como os brasileiros Gabriel Medina (tricampeão mundial e vencedor em Supertubos em 2017), Caio Ibelli e João Chianca, ou os havaianos Seth Moniz e Ezekiel Lau.

O norte-americano Kolohe Andino, o australiano Callum Robson e os franceses Tiago Carrique e Maxime Huscenot completam o quadro de surfistas que vão ter uma última oportunidade para continuar a surfar no campeonato de Peniche.

A terceira etapa do circuito mundial arrancou hoje, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e prevê-se competição para o resto do dia, agora com a competição feminina, após terem sido disputadas as 12 baterias da ronda inaugural dos homens.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal começou na quarta-feira (08 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.