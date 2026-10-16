Guilherme Ribeiro e Frederico Morais avançam na prova de elite em Supertubos





(Com Lusa)

Guilherme Ribeiro foi o primeiro a competir, na sétima bateria, e fez 11,16 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,33 e 4,83), ultrapassando o australiano George Pittar, que fez apenas 5,57 pontos (4,00 e 1,57).Logo no 'heat' seguinte, foi a vez de Frederico Morais 'brilhar', com 13 pontos (7,17 e 5,83), eliminando o brasileiro Samuel Pupo, que somou 8,27 pontos (4,27 e 4,00).Na quarta bateria da segunda ronda, Guilherme Ribeiro vai enfrentar o japonês Kanoa Igarashi, enquanto 'Kikas' defronta o australiano Ethan Ewing no sexto 'heat'.Ambos os surfistas lusos entraram em prova com convites da organização e aproveitaram da melhor maneira a oportunidade, numa manhã com excelentes ondas em Supertubos e com o público a vibrar com as prestações dos melhores do mundo.O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do Championship Tour (CT), começou hoje e o período de espera estende-se até 25 de outubro.