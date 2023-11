Provas na Nazaré e Havai na nova época de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf

A competição na Praia do Norte, no famoso 'canhão' da Nazaré, vai decorrer por equipas de dois elementos, com recurso a jet-skis, como tem sido habitual, e vai contar os surfistas portugueses Nicolau von Rupp (em parceria com o brasileiro Pedro Scooby), bem como com a dupla 100% lusa João de Macedo e António Silva.



Já a equipa formada por António Laureano e Pierre Caley (França) está na lista de suplentes, e avança caso alguma das nove equipas do quadro oficial não consiga participar no evento.



Por seu turno, o formato do campeonato em Jaws, na ilha de Maui, é distinto, com os surfistas (24 homens e 12 mulheres) sem apoio de jet-skis e a competirem de forma individual.



'Nic' von Rupp é o único atleta português convocado para a prova havaiana, logo, é o único luso que vai marcar presença em ambos os eventos que compõem o circuito de ondas gigantes da WSL.



Em 2020, o alemão Sebastian Steudtner bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com uma marca de 26,21 metros, enquanto, no lado feminino, é a brasileira Maya Gabeira a detentora do título do Guiness, com uma onda de 22,40 metros, igualmente apanhada na Praia do Norte e no mesmo ano.



Na última temporada (2022/2023) não se realizou o campeonato da Nazaré, e a dupla formada pelo brasileiro Lucas Chianca e pelo havaiano Kai Lenny - vencedores da última edição disputada (2021/2022) - estão confirmados no elenco desta nova época.