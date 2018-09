Surf Out Portugal quer proporcionar às pessoas `um mergulho` na modalidade

Lusa Comentários 13 Set, 2018, 10:21 | Surf

“O surf cresceu tanto que merece que haja um evento para o mostrar e celebrar. Este é o momento mais oportuno para avançar com esta iniciativa, uma vez que o surf nunca esteve tão bem, nunca foi tão mediático como agora”, começou por dizer à agência Lusa o surfista Patrick Stilwell.



A Feira de Artesanato do Estoril (FIARTIL) será a casa do surf português ao acolher a primeira edição da Surf Out Portugal, um evento que junta alguns dos nomes mais reconhecidos do surf e quer mostrar aos visitantes este desporto e o estilo de vida que lhe está associado através de experiências, palestras, workshops e, claro, contacto com algumas das principais marcas do setor.



O evento foi idealizado e organizado pelos surfistas e irmãoss Patrick e Salvador Stilwell, com formação em Marketing, justificando que o surf em Portugal se desenvolveu de forma tão positiva, pelo que era imperioso ter um evento deste género.



“Houve um crescimento muito grande, quer do ponto de vista quantitativo quer qualitativo, e o mundo está muito atento às nossas ondas e aos nossos surfistas. Criou-se uma grande empatia e respeito pelo surf nacional e faltava um evento para dar montra às marcas e aos projetos de surf, que são inovadores, pioneiros, com propostas de valor muito interessantes”, afirmou um dos mentores do evento.



Salvador Stilwell correu o mundo de feira em feira ligado à promoção da indústria do vinho e depressa percebeu que fazia falta em Portugal algo que cumprisse essa missão junto da comunidade do surf.



O primeiro passo foi falar com as entidades que podiam dar suporte à ideia e, depois de conquistado o apoio da World Surf League, da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal, a Surf Out Portugal, o projeto começou a ganhar forma.



“Queremos ser uma mostra do mundo do surf, permitir às pessoas entrarem neste universo e conhecê-lo. A Surf Out Portugal é um evento agregador, que qualquer pessoa pode visitar, desde os mais aos menos ligados à modalidade. É o juntar de todo o mundo do surf num só espaço”, referiu.



Durante dois dias, os visitantes terão oportunidade de conhecer diferentes conceitos apresentados por cerca de 50 marcas, assistir ao fabrico e pintura de pranchas ao vivo, praticar yoga, assim como assistir a uma série de conversas com figuras de relevo, que irão debater a atualidade do surf em Portugal, a sua sustentabilidade e potencial de crescimento, bem como qual a estratégia mais adequada para a sua promoção.