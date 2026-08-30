Surfista lusa Yolanda Hopkins nos `quartos` do Fiji Pro ao bater Gabriela Bryan
A surfista portuguesa Yolanda Hopkins qualificou-se para os quartos de final do Fiji Pro, oitava etapa do circuito principal da Liga Mundial, ao superar a havaiana Gabriel Bryan, líder do ranking.
Em Cloudbreak, na segunda ronda, Hopkins, que já tinha batido francesa Tya Zebrowski, totalizou 10,17 pontos (5,50 e 4,67), contra os 9,93 (6,00 e 3,93) de Bryan, que tinha ficado isenta da primeira eliminatória.
Nos quartos de final, Yolanda Hopkins terá pela frente a australiana Isabella Nichols ou a espanhola Nadia Erostabe.
A também portuguesa Francisca Veselko, que na primeira ronda superou a australiana Tyler Wright, vai medir forças na segunda com a norte-americana Lakey Peterson.
A próxima etapa do Championship Tour (CT), que vai passar por Peniche, em Portugal, entre 22 de outubro e 01 de novembro, será o Lexus Trestles Pro, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 20 de setembro.