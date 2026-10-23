Surfista norte-americano Griffin Colapinto conquista Peniche pela terceira vez

Com condições de `sonho` na Praia de Supertubos, Griffin Colapinto fez 17,60 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (9,43 e 8,17), enquanto o tricampeão mundial Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), que levantou o troféu em Portugal em 2017, somou 16,77 pontos (8,57 e 8,20).

Com o triunfo, Griffin Colapinto subiu três posições no ranking mundial, ocupando agora o terceiro posto, atrás dos brasileiros Yago Dora (número um) e Ítalo Ferreira (segundo classificado), que caíram ambos nas meias-finais, e logo acima de Gabriel Medina, que é o quarto, com o também `canarinho` Miguel Pupo a fechar o `top 5`.

Na prova feminina, a australiana Molly Picklum, campeã mundial em título, ganhou a prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) em Peniche, batendo na final a norte-americana Caitlin Simmers, e garantiu a sua primeira vitória em Portugal.

O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), começou em 16 de outubro na Praia de Supertubos, em Peniche, e terminou hoje.