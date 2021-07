Surfista portuguesa Carolina Mendes vence Galiza Pro

Carolina Mendes começou por bater a francesa Pauline Ado nos `quartos`, com 11,27 pontos contra 6,70 da gaulesa, depois, nas meias-finais, impôs-se à espanhola Garazi Sanchéz-Ortun (8 contra 6,5), e na final levou a melhor sobre a espanhola Melania Suárez Días (8,17 contra 8).

Já Mafalda Lopes (10,17 pontos), a outra portuguesa que chegou ao dia das finais na Praia de Pantín, foi derrotada nos `quartos` pela espanhola Ariane Ochoa (13,50).

Na competição dos homens, Portugal contava com dois atletas lusos na ronda cinco, com Henrique Pyrrait a ficar em quarto na sua bateria (`heat` dois), com 8,10 pontos, e a dizer adeus à prova, enquanto Pedro Henrique passou em segundo na terceira bateria, com 10,90 pontos, caíndo apenas nos `quartos`, onde ficou no quarto posto com 9,43 pontos.

O Pantín Classic Galiza Pro, prova do circuito de qualificação europeu da WSL começou na terça-feira, e terminou hoje na Praia de Pantín, na Galiza.