Surfistas portuguesas fazem o pleno e estão nos oitavos na África do Sul

'Teresinha' foi a primeira a competir, na terceira bateria da segunda ronda, e ficou em segundo, com 10,27 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,77 e 4,50), atrás da australiana Sierra Kerr (11,17 pontos) e à frente da japonesa Nanaho Tsuzuki (10,03) e da australiana India Robinson (9,17).



No quinto 'heat', Yolanda Hopkins venceu com 11,13 pontos (5,83 e 5,30), superando a israelita Anat Leilor (10,60), que também passou para a próxima fase, a norte-americana Eden Walla (7,27) e a havaiana Keala Tomoda-Bannert (7,07).



Francisca Veselko, líder do ranking das CS após a vitória na primeira prova na Austrália, competiu na oitava e última bateria da segunda ronda, marcando 10,70 pontos (5,60 e 5,10) e assegurando a passagem aos 'oitavos' com o segundo lugar.



Na próxima fase, Teresa Bonvalot vai enfrentar a basca Nadia Erostarbe, 'Yoyo' Hopkins a havaiana Eweleiula Wong, e 'Kika' a peruana Sol Aguirre, na quarta, quinta e sétima bateria, respetivamente.



Hoje não houve competição no quadro masculino, com Portugal representado por Frederico Morais, que garantiu na véspera a passagem à terceira ronda, enquanto Afonso Antunes caiu no primeiro dia de prova.



Quando voltar a vestir a licra, Frederico Morais vai enfrentar Eli Hanneman (Havai), Luke Thompson (África do Sul) e Jackson Baker (Austrália), na primeira bateria da ronda dos 32 (16 avos).



O circuito Challenger Series (CS), que dá acesso à elite mundial, decorre na África do Sul até 06 de julho, sendo o Ballito Pro a segunda de sete etapas da temporada, uma das quais na Ericeira (29 de setembro a 05 de outubro).



Em jogo estão 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour (CT) de 2026, onde vai haver um alargamento do circuito feminino de 16 para 24 surfistas.