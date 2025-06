Teresa Bonvalot é campeã portuguesa de surf pela sexta vez

Aos 25 anos, a surfista do Sporting triunfa antecipadamente na principal competição nacional de surf, com quatro etapas disputadas e ainda duas por realizar.



Passados 10 anos, volta a ser bicampeã e chega às 30 vitórias na Liga Meo Surf. No Ribeira Grande Pro, a olímpica repete os sucessos de 2022 e 2024.



Teresa Bonvalot estreou-se em 2013 no circuito português de surf, sendo então sétima classificada. Em 2014, com 14 anos apenas, foi campeã pela primeira vez. Voltaria a triunfar em 2015, 2020, 2022 e 2024.



Esta temporada, Teresa Bonvalot esteve sem rival e venceu as etapas do Porto, Ericeira e Açores, sendo segunda na Figueira da Foz. No total, são já 30 sucessos, marca apenas superada pelas 39 de Patrícia Lopes.



Em São Miguel, marcou um ‘score’ combinado de 12,10 pontos, em 20 possíveis, derrotando Maria Salgado (nove pontos), única surfista que podia ter adiado a decisão para Peniche.



Bonvalot carimbou igualmente a vitória na Allianz Triple Crown, o sub-troféu para os melhores surfistas no conjunto das três etapas de Figueira da Foz, Ericeira e Ribeira Grande.



A campeã assegurou ainda um ‘wildcard’ para o Quiksilver Fest, em Hossegor, França, um dos mais importantes eventos especiais da modalidade.



A surfista pretende agora pontuar no Challenger Series, o circuito que garante vagas para o Championship Tour, a disputar em Ballito Pro, África do Sul, 30 de junho a 6 de julho.



A prova masculina foi vencida por Francisco Ordonhas, com Luís Perloiro a sair dos Açores na liderança do ranking masculino.



Na final, Ordonhas somou 15,80 pontos, contra 14,20 de Matias Canhoto.



Será no Bom Petisco Peniche Pro, de 24 a 26 de outubro, que se vai decidir o campeão nacional masculino.



Luís Perloiro, que conquistou o ‘wildcard’ masculino para o Quiksilver Fest, parte para a decisiva etapa na frente, mas com vários surfistas ainda nas contas da luta pelo título.