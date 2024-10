Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins defrontam-se nos quartos do Saquarema Pro

Teresa Bonvalot foi a primeira a entrar na água, na primeira bateria dos oitavos de final, e ultrapassou `à justa` a havaiana Nora Liotta, ambas com uma pontuação de 10,77 (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas, mas com a atleta lusa a beneficiar de ter a nota mais alta numa das ondas (6,17 e 4,60 contra 5,60 e 5,17 de Liotta).

Logo a seguir, na segunda bateria dos `oitavos`, foi a vez de Yolanda Hopkins, com 12,33 pontos (6,83 e 5,50), afastar a australiana Sally Fitzgibbons - ex-top mundial e líder do circuito das Challenger Series, tendo já assegurado uma vaga na elite em 2025 -, com 9,90 (5,47 e 4,43).

Yolanda Hopkins, surfista algarvia de 26 anos, é a única portuguesa ainda com hipóteses de subir ao circuito mundial, precisando de vencer a prova de Saquarema para alcançar o World Tour (WT).

Por seu turno, Francisca Veselko, que competiu no terceiro `heat` dos oitavos de final, fez 11,27 pontos (6,10 e 5,17), sendo afastada da prova brasileira pela francesa Vahine Fierro, que marcou 14,66 (8,33 e 6,33).

Assim, a participação lusa fica reduzida às duas atletas olímpicas, uma vez que Mafalda Lopes tinha sido eliminada na primeira ronda e, no quadro masculino, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves também já estão arredados da competição.

O período de espera do Saquarema Pro, sexta e última etapa do circuito Challenger Series (CS) de surf, decorre no Rio de Janeiro e prolonga-se até 20 de outubro.