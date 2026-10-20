Teresa Bonvalot quinta em Supertubos





(Com Lusa)

Na terceira bateria dos 'quartos', Bonvalot fez 5,10 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (3,33 e 1,77), enquanto a experiente atleta dos Estados Unidos, vice-campeã mundial em 2018 e finalista vencida em Peniche em 2022, fez 10,00 pontos (5,83 e 4,17), avançando para a próxima fase da competição.'Teresinha', de 27 anos, recebeu um convite da WSL para participar na etapa portuguesa do Championship Tour (CT) devido à lesão da australiana Isabella Nichols, e vai voltar a concentrar-se no circuito secundário, as Challenger Series (CS).Atualmente, a surfista lusa ocupa o terceiro lugar do ranking das CS, quando estão disputadas quatro das cinco etapas, seguindo bem posicionada para marcar pela primeira vez presença entre a elite no próximo ano, já que há seis vagas para agarrar no quadro feminino (e 10 no masculino).Na quarta bateria, a australiana Molly Picklum bateu a canadiana Erin Brooks, e vai enfrentar Lakey Peterson na segunda semifinal, enquanto a havaiana Bettylou Sakura Johnson - que afastou a lusa Francisca Veselko no sábado - encara a norte-americana Caitlin Simmers no primeiro duelo das 'meias'.O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do CT, começou na sexta-feira e o período de espera estende-se até 25 de outubro.