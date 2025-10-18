Yolanda Hopkins vence Saquarema Pro no Brasil

A algarvia, de 27 anos, superou na final a espanhola Annette Gonzalez Etxabarri, somando 13,16 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (7,33 e 5,83), contra 10,20 (5,33 e 4,87) da adversária basca.



Yolanda Hopkins já tinha assegurado matematicamente a entrada no World Surf League Championship Tour (CT) de 2026.



Será a primeira portuguesa a conseguir alcançar o Championship Tour - nos homens, Portugal já contou no passado com dois atletas (Tiago Pires e Frederico Morais) no circuito principal.



Francisca Veselko, quarta do ranking, e Teresa Bonvalot, oitava, continuam na corrida por um lugar entre as sete melhores do ranking, quando faltam apenas duas etapas para o fim da época.



Já em 2026, o Lexus Pipe Challenger, em Oahu, no Havai, entre 29 de janeiro e 09 de fevereiro, e o Newcastle Surfest, de 09 a 15 de março, na Austrália, são as duas últimas provas do circuito secundário.



Veselko esteve muito bem no início da temporada, com um triunfo em Newcastle, na Austrália, no que foi então o segundo triunfo luso na modalidade, depois de Teresa Bonvalot ter vencido em Sydney, em 2022.



O Banco do Brasil Saquarema Pro, na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro, é a quinta e penúltima etapa das Challenger Series (CS), que oferecem as vagas de acesso para o CT de 2026, 10 para a competição masculina, e sete para a feminina.

