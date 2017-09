Benfica encontra Sporting de Braga na terceira fase da Taça da Liga

RTP 07 Set, 2017, 11:20 | Taça da Liga

O sorteio que se realizou esta manhã ditou ainda que Vitória de Setúbal e Real SC também farão parte deste grupo A.



O Sporting ficou no Grupo B, juntamente com duas equipas da Região Autónoma da Madeira: Marítimo e União da Madeira. Os algarvios do Portimonense também ficaram no grupo B.



O atual detentor do troféu ficou no grupo C. Para seguir na competição, o Moreirense terá de ultrapassar o Feirense, Oliveirense e o Vitória de Guimarães.



O FC Porto ficou no grupo D. Para rumar à final four, os dragões terão de levar a melhor sobre o Rio Ave, o Paços de Ferreira e o Leixões.