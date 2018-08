Benfica, FC Porto e Sporting iniciam Taça da Liga em casa

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2018, 12:30 / atualizado em 17 Ago, 2018, 12:50 | Taça da Liga

A próxima fase da competição compõe-se por três jornadas e vai ser disputada por 16 equipas, distribuídas por quatro grupos, que terão a oportunidade de se qualificar para a “final four”.







Na 1.ª jornada desta fase de grupos realizam-se os seguintes jogos: Grupo A- Benfica-Rio Ave e P. Ferreira-Aves; Grupo B- Sp. Braga-Tondela e Nacional-V. Setúbal; Grupo C- FC Porto-Chaves e Varzim-Belenenses; Grupo D- Sporting-Marítimo e Estoril-Feirense.





Grupo D: Estoril, Feirense, Marítimo e Sporting.





Datas oficiais da 3.ª Fase da Taça da Liga





2.ª Jornada: 31 de outubro de 2018 (data alternativa – 5 de dezembro de 2018)



3.ª Jornada: 28, 29 e 30 de dezembro de 2018



São apurados os quatro clubes que, após a realização das três jornadas, dependendo do grupo em que se inserem, ocupem o 1.º lugar em cada um deles.



O vencedor do Grupo A enfrentará o vencedor do Grupo C numa das semifinais da "final four", enquanto o vencedor do Grupo B jogará com o vencedor do Grupo D, na outra semifinal.



Datas oficiais da "Final four:



1ª Meia-final: 22 de janeiro de 2019



2ª Meia-final: 23 de janeiro de 2019





A fase decisiva da prova realiza-se nos dias 22, 23 e 26 de janeiro de 2019, no Estádio Municipal de Braga, e sagrará o próximo campeão de inverno.





Paços de Ferreira, Aves, Rio Ave e Benfica;Nacional, V. Setúbal, Tondela e Sp. Braga.Varzim, Belenenses, Chaves e FC Porto.16 de setembro de 2018 (data alternativa – 26 de setembro de 2018)