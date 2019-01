Carlos Xistra arbitra o Benfica-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Jan, 2019, 10:09 / atualizado em 22 Jan, 2019, 10:09 | Taça da Liga

Carlos Xistra foi nomeado para arbitrar o jogo entre Benfica e FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, com início marcado para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga.





Xistra terá como assistentes Nuno Pereira e Rui Teixeira, já Rui Costa será o quarto árbitro. Fábio Veríssimo será o videoárbitro, auxiliado por André Campos.







Xistra, de 45 anos e internacional entre 2008 e 2018, vai arbitrar pela 11.º vez um jogo entre "grandes" e pela terceira vez um embate entre FC Porto e Benfica.



O árbitro da associação de Castelo Branco esteve no empate 1-1 entre "águias" e "dragões", no Estádio da Luz, em Lisboa, da I Liga de 2016/17, depois de ter estado em dois triunfos do FC Porto, por 3-1 na Taça de Portugal de 2010/11, e por 1-0 na Supertaça Cândido Oliveira de 2003/04.







Na presente temporada o juiz de campo já arbitrou o Belenenses-FC Porto (2-3), o Marítimo-FC Porto (0-2) e o V. Setúbal-Benfica (0-1), todos para o campeonato e o FC Porto-Moreirense (4-3) para os oitavos de final da Taça de Portugal.