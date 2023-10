Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir final four na Taça da Liga

Daniel Ramos desvalorizou o mau momento que a sua equipa atravessa no campeonato, no qual segue no 15.º posto, com seis pontos, e frisou que se trata de uma competição diferente, na qual apenas a vitória interessa.



“É um jogo diferente, da Taça da Liga. Fizemos um jogo nesta fase e temos uma vitória [2-1 no reduto do AVS]. Para nós, é um jogo decisivo, porque a vitória nos permite apurar para a ‘final four’. Portanto, o objetivo principal é vencer o jogo”, frisou.



O técnico dos arouquenses acrescentou que “o empate deixa tudo em aberto”, mas reconheceu que, nesse, cenário, “a probabilidade de o Benfica conseguir uma vitória no segundo jogo [em casa com o AVS, em 21 de dezembro] por mais de um golo é alta”.



“Falei isso aos meus jogos, pelo que, amanhã [terça-feira], vamos fazer de tudo que o resultado seja uma vitória para nós”, reforçou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico da formação de Arouca tem, porém, noção das dificuldades que irá encontrar perante a equipa ‘encarnada’, mas, apesar o favoritismo que à partida é atribuído ao adversário, considera que a sua equipa está preparada para dar uma boa resposta.



“Em condições normais, o Benfica é favorito e a história assim o diz. Mas, ninguém vence o jogo antes de o disputar. Estamos todos cientes das dificuldades, mas também estamos focados na nossa pretensão na luta pela vitoria”, disse Daniel Ramos.



Perante um Benfica “muito forte na circulação de bola”, o técnico pede aos seus jogadores que estejam “tranquilos com bola” e errem “o menos possível” e sejam eficazes.



Sobre o atual momento do Arouca, Daniel Ramos acredita que o melhor está para vir e que o importante agora é a equipa conseguir reagir.



“Temos a certeza que desperdiçámos alguns pontos em jogos para o campeonato e isso está a sair caro. Temos que saber conviver com o que nos está a acontecer. O mais preocupante era se não criássemos. Acreditamos que é uma fase passageira. Estamos determinados em aumentar os índices de eficácia até por neste jogo sabemos que não teremos o mesmo número de ocasiões para finalizar”, concluiu.



O Arouca recebe na terça-feira, às 20:15 horas, o Benfica, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga de futebol, que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.