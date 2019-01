Fábio Veríssimo fora das nomeações como videoárbitro nas próximas semanas

RTP Comentários 23 Jan, 2019, 13:53 / atualizado em 23 Jan, 2019, 14:14 | Taça da Liga

Esta medida é um castigo pela avaliação feita na partida de terça-feira e pelo tempo da avaliação.



O período do afastamento não está fechado no tempo, mas fonte próxima do processo revelou à RTP que o árbitro "aceitou bem a decisão".



Outros árbitros já foram afastados no passado, como Vasco Santos, Bruno Paixão e Artur Soares Dias, por razões idênticas.



O Sport Lisboa e Benfica já deu conta de que vai pedir a gravação das comunicações entre o árbitro, Carlos Xistra e o VAR, Fábio Veríssimo.