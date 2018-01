FC Porto e Sporting jogam segundo de cinco duelos

Mário Aleixo - RTP 22 Jan, 2018, 08:50 / atualizado em 22 Jan, 2018, 11:45 | Taça da Liga

Os dois conjuntos já se defrontaram, esta época, no Estádio José Alvalade.



A 1 de outubro de 2017, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa, os “onzes” de Jorge Jesus e Sérgio Conceição apresentaram-se invictos e assim continuam, já que o resultado acabou como começou, empatado a zero.



Mais de dois meses e meios volvidos, “leões” e “dragões” voltam a encontrar-se agora na Taça da Liga.



Sporting e FC Porto procuram ambos a terceira final da prova, sendo que os dois perderam as já disputadas, seguindo, assim, em branco numa competição que tem sido dominada pelo Benfica (sete títulos em 10 edições).

Mas há mais…

Depois deste segundo confronto da época, um terceiro duelo está confirmado para fevereiro, mais precisamente para o dia 7, com o Estádio do Dragão a ser palco, a partir das 20h15, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



O finalista da denominada “prova rainha” só será, porém, conhecido em abril, com a segunda mão a jogar-se em Alvalade, em princípio a 17, 18 ou 19 de abril. Será o quinto e último confronto da época entre os dois emblemas.



Antes, a 4 de março realiza-se o embate da segunda volta do campeonato, mais precisamente da 25ª jornada, que terá como palco o Estádio do Dragão, podendo ser muito importante nas contas do título.

Meias-finais da Taça da Liga

Os jogos das meias-finais da competição realizam-se nas próximas terça e quarta-feira.



Amanhã (terça-feira) realiza-se o V. Setúbal-UD Oliveirense, a partir das 20h45, no estádio de Braga, no dia seguinte (quarta-feira) joga-se o Sporting-FC Porto, com início à mesma hora.



A final da competição está marcada para sábado, a partir das 20h45, também no Estádio Muncipal de Braga.