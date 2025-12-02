Taça da Liga
`Final four` pode juntar FC Porto a Sporting, Benfica e Braga pela quarta vez
A mais recente competição portuguesa de futebol profissional pode juntar os três 'grandes' e o Sporting de Braga nas meias-finais pela quarta vez, a segunda seguida, em 19 edições.
O Benfica, recordista de vitórias e detentor do troféu, o Sporting e o Sporting de Braga já asseguraram a presença na 'final four', a disputar em 06, 07 e 10 de janeiro, em Leiria, restando a vaga a atribuir ao vencedor do duelo entre FC Porto e Vitória de Guimarães, na quinta-feira.
Vitória de Setúbal, na edição inaugural, em 2007/08, e Moreirense, em 2016/17, foram as exceções no historial aos habituais vencedores dos troféus nacionais e, mesmo com o domínio destes, poderá ser apenas a quarta ocasião em que se juntam nas meias-finais.
A primeira cimeira entre os três 'grandes' e o Sporting de Braga remonta a 2018/19, quando, em Braga, o Sporting bateu o FC Porto, no desempate nas grandes penalidades, por 3-1, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.
Duas temporadas depois, na primeira vez que Leiria recebeu a 'final four', o Sporting ganhou ao Sporting de Braga por 1-0, com um golo solitário do espanhol Pedro Porro.
A fase decisiva da prova nunca mais saiu de Leiria, onde, na época passada, os quatro primeiros classificados das últimas oito edições do campeonato se voltaram a juntar, muito graças à estreia do atual formato, que reduz o número de participantes aos seis primeiros da I Liga e aos dois da II Liga.
O Benfica ergueu o seu oitavo troféu, impondo-se nos penáltis, por 7-6, após o 1-1 no tempo regulamentar, ao Sporting, que soma quatro triunfos, mais um do que o Sporting de Braga, enquanto o FC Porto detém apenas um, conquistado em 2022/23, à 16.ª tentativa.
Além do domínio do historial, também a regular chegada dos maiores clubes às meias-finais atesta esta predominância, com as cinco presenças dos três 'grandes' nos jogos de acesso à final - em 2008/09, 2009/10, 2018/19, 2020/21 e 2024/25 -, que podem ser seis, caso o FC Porto vença o Vitória de Guimarães.
As meias-finais da Taça da Liga contaram só com dois dos 'grandes' em 10 vezes, em cinco delas em conjunto com o Sporting de Braga, tendo ficado reduzidas a apenas um em duas ocasiões, em 2015/16 e 2016/17, com o Benfica, mas em ambas com a rivalidade dos bracarenses.
Além de recordista de vitórias, com nove finais disputadas, o Benfica é também o clube com mais presenças nas meias-finais, com 15, mais três do que o Sporting, que chegou oito vezes à final.
O FC Porto pode alcançar a sua 13.ª presença na antecâmara da final, tendo já disputado cinco finais, enquanto o Sporting de Braga conta 11 meias-finais e cinco finais, três delas vencidas.
O primeiro troféu do futebol profissional a ser entregue em 2026 vai ser decidido com o embate do bicampeão nacional Sporting frente ao vencedor do encontro entre 'dragões' e vimaranenses, em 06 de janeiro, um dia antes de Benfica e Sporting de Braga se defrontarem pela sexta vez na prova.
A final está marcada para dia 10 de janeiro.
FC Porto e Vitória de Guimarães disputam última vaga na 'final four'
O FC Porto e o Vitória de Guimarães disputam na quinta-feira a quarta e última vaga na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol, com o Sporting já à espera do adversário nas meias-finais.
Mais de um mês depois de Sporting, finalista vencido na última edição, o Benfica, campeão e recordista de títulos (oito), e o Sporting de Braga terem assegurado a presença em Leiria, ‘azuis e brancos’ e vimaranenses jogam o último encontro dos quartos de final, na quinta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto.
Na competição em que tem pior palmarés, com apenas um triunfo em 2022/23 e quatro finais perdidas, o FC Porto tenta chegar pela segunda vez consecutiva às meias-finais, frente a um Vitória de Guimarães, que apenas foi semifinalista duas vezes, em 2008/09 e em 2019/20.
Na última presença dos vimaranenses nas meias-finais aconteceu o único confronto entre as duas equipas na competição, com o FC Porto a impor-se por 2-1, em Guimarães, num encontro em que esteve a perder com um penálti de Tapsoba, mas deu a volta com golos de Alex Telles e Tiquinho Soares.
O FC Porto chega a este encontro ainda invicto a nível interno e com apenas um empate, em casa com o Benfica, liderando isolado o campeonato, além de estar nos oitavos de final da Taça Portugal e em zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, ao ocupar o oitavo lugar da fase de liga.
Para o Vitória a temporada não tem sido tão feliz, com o conjunto de Guimarães a ocupar o oitavo posto, já a seis pontos da zona de qualificação europeia, embora estejam na melhor fase da temporada, com três vitórias seguidas, frente a AVS e Tondela, para a I Liga, e com o Mortágua, para a Taça de Portugal.
Este será o segundo encontro entre as duas equipas esta temporada, depois de os ‘dragões’ terem vencido em casa, por 3-0, na primeira jornada da I Liga, com um golo de Pepê e um ‘bis’ de Samu.
O vencedor do encontro entre FC Porto e Vitória de Guimarães vai encontrar nas meias-finais, em 06 de janeiro, em Leiria, o campeão nacional Sporting, que afastou o Alverca, por 5-1.
Na outra meia-final, que se disputa no dia seguinte, o Benfica, que venceu o Tondela (3-0), joga com o Sporting de Braga, que bateu o Santa Clara (5-0), com a final a estar marcada para 10 de janeiro.
