`Final four` pode juntar FC Porto a Sporting, Benfica e Braga pela quarta vez



As meias-finais da Taça da Liga contaram só com dois dos 'grandes' em 10 vezes, em cinco delas em conjunto com o Sporting de Braga, tendo ficado reduzidas a apenas um em duas ocasiões, em 2015/16 e 2016/17, com o Benfica, mas em ambas com a rivalidade dos bracarenses.

O FC Porto e o Vitória de Guimarães disputam na quinta-feira a quarta e última vaga na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol, com o Sporting já à espera do adversário nas meias-finais.



Mais de um mês depois de Sporting, finalista vencido na última edição, o Benfica, campeão e recordista de títulos (oito), e o Sporting de Braga terem assegurado a presença em Leiria, ‘azuis e brancos’ e vimaranenses jogam o último encontro dos quartos de final, na quinta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto.



Na competição em que tem pior palmarés, com apenas um triunfo em 2022/23 e quatro finais perdidas, o FC Porto tenta chegar pela segunda vez consecutiva às meias-finais, frente a um Vitória de Guimarães, que apenas foi semifinalista duas vezes, em 2008/09 e em 2019/20.



Na última presença dos vimaranenses nas meias-finais aconteceu o único confronto entre as duas equipas na competição, com o FC Porto a impor-se por 2-1, em Guimarães, num encontro em que esteve a perder com um penálti de Tapsoba, mas deu a volta com golos de Alex Telles e Tiquinho Soares.

O FC Porto chega a este encontro ainda invicto a nível interno e com apenas um empate, em casa com o Benfica, liderando isolado o campeonato, além de estar nos oitavos de final da Taça Portugal e em zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, ao ocupar o oitavo lugar da fase de liga.

Para o Vitória a temporada não tem sido tão feliz, com o conjunto de Guimarães a ocupar o oitavo posto, já a seis pontos da zona de qualificação europeia, embora estejam na melhor fase da temporada, com três vitórias seguidas, frente a AVS e Tondela, para a I Liga, e com o Mortágua, para a Taça de Portugal.



Este será o segundo encontro entre as duas equipas esta temporada, depois de os ‘dragões’ terem vencido em casa, por 3-0, na primeira jornada da I Liga, com um golo de Pepê e um ‘bis’ de Samu.



O vencedor do encontro entre FC Porto e Vitória de Guimarães vai encontrar nas meias-finais, em 06 de janeiro, em Leiria, o campeão nacional Sporting, que afastou o Alverca, por 5-1.



Na outra meia-final, que se disputa no dia seguinte, o Benfica, que venceu o Tondela (3-0), joga com o Sporting de Braga, que bateu o Santa Clara (5-0), com a final a estar marcada para 10 de janeiro.





Vitória de Setúbal, na edição inaugural, em 2007/08, e Moreirense, em 2016/17, foram as exceções no historial aos habituais vencedores dos troféus nacionais e, mesmo com o domínio destes, poderá ser apenas a quarta ocasião em que se juntam nas meias-finais.A primeira cimeira entre os três 'grandes' e o Sporting de Braga remonta a 2018/19, quando, em Braga, o Sporting bateu o FC Porto, no desempate nas grandes penalidades, por 3-1, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.Duas temporadas depois, na primeira vez que Leiria recebeu a 'final four', o Sporting ganhou ao Sporting de Braga por 1-0, com um golo solitário do espanhol Pedro Porro.A fase decisiva da prova nunca mais saiu de Leiria, onde, na época passada, os quatro primeiros classificados das últimas oito edições do campeonato se voltaram a juntar, muito graças à estreia do atual formato, que reduz o número de participantes aos seis primeiros da I Liga e aos dois da II Liga.Além do domínio do historial, também a regular chegada dos maiores clubes às meias-finais atesta esta predominância, com as cinco presenças dos três 'grandes' nos jogos de acesso à final - em 2008/09, 2009/10, 2018/19, 2020/21 e 2024/25 -, que podem ser seis, caso o FC Porto vença o Vitória de Guimarães.Além de recordista de vitórias, com nove finais disputadas, o Benfica é também o clube com mais presenças nas meias-finais, com 15, mais três do que o Sporting, que chegou oito vezes à final.O FC Porto pode alcançar a sua 13.ª presença na antecâmara da final, tendo já disputado cinco finais, enquanto o Sporting de Braga conta 11 meias-finais e cinco finais, três delas vencidas.O primeiro troféu do futebol profissional a ser entregue em 2026 vai ser decidido com o embate do bicampeão nacional Sporting frente ao vencedor do encontro entre 'dragões' e vimaranenses, em 06 de janeiro, um dia antes de Benfica e Sporting de Braga se defrontarem pela sexta vez na prova.