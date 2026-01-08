Hélder Malheiro é o árbitro da final da Taça da Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Hélder Malheiro como árbitro da final da Allianz Cup entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga.



Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro vão assumir as funções de árbitros assistentes e Rui Costa está no VAR da partida, acompanhado por João Bento (AVAR 1) e Carlos Campos (AVAR 2).



Já Miguel Nogueira foi nomeado para 4.º árbitro.



A final está marcada para as 20h no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, naquele que é o primeiro frente a frente dos rivais pela conquista de um troféu nacional, depois do Sporting de Braga ter eliminado o Benfica num jogo que terminou com três bolas a uma.



Na terça-feira, o Vitória de Guimarães tinha afastado o Sporting na outra meia-final, numa reviravolta em tempo de compensação com dois golos de Alioune Ndoye.