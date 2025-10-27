Rui Borges obrigado a fazer alterações na estreia do Sporting na Taça da Liga

“Tivemos apenas um dia de descanso, por isso temos de fazer bastantes alterações. Mas, estou tranquilo. A malta com menos minutos está à espera de uma oportunidade para se mostrar ao treinador, mas também aos próprios colegas de equipa e adeptos”, afirmou Rui Borges, referindo-se ao facto de o Sporting ter atuado no último domingo para a I Liga.



Em declarações à Sporting TV, o técnico de 44 anos assumiu que o emblema de Alvalade tem como objetivo a conquista da Taça da Liga, troféu que falhou em 2024/25, acabando derrotado na final pelo Benfica.



“É um troféu que queremos ganhar muito. Vamos amanhã (terça-feira) apresentar uma equipa muito competente para ganhar ao Alverca e dar tudo para estarmos outra vez na ‘final four’, em que poderemos lutar pelo título”, referiu.



Borges mostrou-se “feliz” com o momento de forma que o Sporting está a viver e desvalorizou os recentes maus resultados do Alverca, o último na sexta-feira, em que acabou goleado em casa pelo Gil Vicente (4-0) na I Liga.



“O Alverca tem muitos jogadores novos e está no seu crescimento natural. Por isso, tem tido alguns resultados irregulares. Tem um treinador novo que tem uma boa ideia de jogo e não tenho dúvidas que os jogadores vão querer mostrar-se frente ao campeão nacional”, concluiu.



O Sporting-Alverca está agendado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



O encontro marca o arranque da edição 2025/26 da Taça da Liga, em que, pelo segunda temporada seguida, começa nos quartos de final e junta os seis primeiros da última edição da I Liga e os dois primeiros da última II Liga.



Na quarta-feira, é a vez do Benfica iniciar a defesa do título, na receção ao Tondela.

