Taça da Liga: 20.ª edição arranca pela primeira vez sem o campeão em título





(Com Lusa)

O mais recente modelo da competição apenas qualifica para os quartos de final os seis primeiros classificados da I Liga da temporada anterior, aos quais se juntam os dois primeiros posicionados da II Liga, com os vimaranenses, nonos em 2025/26, a ficarem de fora.Na competição em que tem sido menos feliz, com apenas um triunfo em 2022/23, o FC Porto, campeão nacional, tenta evitar nova saída precoce, como aconteceu em 2025/26, quando perdeu em casa com o futuro campeão Vitória de Guimarães, por 3-1, nos quartos de final.Na quarta-feira, os ‘dragões’, invictos nas provas nacionais, vão receber o Académico de Viseu, segundo classificado da II Liga na última temporada, naquele que vai ser o segundo encontro das duas equipas esta temporada, depois de os ‘azuis e brancos’ terem vencido por 3-0 fora na I Liga.O Académico de Viseu, que nunca venceu o FC Porto, chegou em 2022/23 às meias-finais da Taça da Liga, mas acabou derrotado em Leiria pelos ‘azuis e brancos’ por 3-0.Quem passar esta eliminatória vai encontrar na final four, que se volta a disputar em Leiria, o Benfica, recordista de títulos, com oito, ou o Gil Vicente, que já esteve na final em 2011/12, perdendo com os ‘encarnados’ por 2-1.As duas equipas apenas se encontraram mais uma vez na Taça da Liga, duas temporadas depois, na fase de grupos e com nova vitória do Benfica (1-0), que esta temporada já venceu por 3-1 em casa os barcelenses para o campeonato.O Sporting, vice-campeão nacional e segunda equipa com mais troféus, abre os quartos de final na terça-feira, com uma receção ao Marítimo, que foi primeiro classificado da última edição da II Liga.Além dos quatro títulos, o último em 2021/22, o Sporting tem outras quatro finais e chegou pelo menos às meias-finais nas últimas nove edições, enquanto o Marítimo esteve no encontro decisivo em dois anos consecutivos, em 2014/15 e 2015/16, perdendo em ambas as ocasiões com o Benfica.As duas equipas já se encontraram em seis ocasiões na Taça da Liga, com os ‘leões’ a somarem quatro triunfos, o último dos quais por 5-0 na fase de grupos em 2022/23, sendo que os madeirenses conseguiram dois empates, um em Alvalade, a zero, em 2017/18.O Sporting ou o Marítimo vão encontrar um conjunto minhoto, uma vez que, na quinta-feira, o Sporting de Braga, finalista vencido da última edição, recebe o Famalicão, no primeiro encontro entre as duas equipas na Taça da Liga.Os ‘arsenalistas’ já venceram três vezes a mais recente competição profissional portuguesa e estiveram em outras três finais, com o Famalicão, graças ao quinto lugar na última edição da I Liga, a assegurar já a sua melhor prestação de sempre.A final four da Taça da Liga, que vai ter um novo formato na próxima época, volta a disputar-se no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 5 e 6 de janeiro e a final para 09 de janeiro.