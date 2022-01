Taça da Liga. Benfica e Sporting titubeantes para a final de Leiria

Em Leiria, os "leões", detentores do troféu, surgem como favoritos, mais pelas debilidades alheias do que pelo seu momento, num duelo em que estará, certamente, no subconsciente de todos a forma com os campeões se impuseram na Luz em dezembro.





Mais do que o 3-1, selado por Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes, foi a superioridade do Sporting, mesmo desfalcado de Coates - que volta a ser o grande ausente dos "leões" no sábado - e Palhinha, num jogo que começou a desenhar o adeus de Jorge Jesus.





Jesus saiu mesmo e entrou Veríssimo, que abdicou dos três centrais do antecessor e vem balançando entre o 4-3-3 e o 4-4-2, mas a equipa ainda não convenceu, nem nada que se pareça, parecendo muito desligada, sem entrosamento, sem coletivo.





Para complicar ainda mais as coisas, o Benfica não tem em Leiria o patrão da defesa, o argentino Otamendi – também já não havia Lucas Veríssimo -, e as suas duas principais referências ofensivas, o uruguaio Darwin Núñez e o internacional luso Rafa.





No sábado, o Benfica chega desfalcado e depois de uma exibição muito fraca nas meias-finais, terça-feira, frente ao Boavista, que fez mais remates do que os encarnados e foi melhor na segunda parte, antes e depois de restabelecer a igualdade (1-1).





Por seu lado, o Sporting, que só jogou na quarta-feira e apresenta-se, assim, com menos tempo de descanso, também esteve muito longe de convencer na sua meia-final com o Santa Clara, que esteve mesmo a vencer, num livre direto de Lincoln (32 minutos).





Os "leões" conseguiram, ainda assim, o essencial, depois de dois desaires nos últimos três jogos na I Liga, que colocaram a equipa a seis pontos do líder FC Porto e parecem ter trazido alguma instabilidade a uma equipa que aparentava ser uma fortaleza.





Benfica e Sporting chegam, assim, à final em baixa, sendo certo que um deles sairá ainda pior e o outro por cima, com mais um troféu na mão, a nem sempre valorizada Taça da Liga, que as "águias" ganharam sete vezes e os "leões" três. Rúben Amorim, que venceu pelos dois e ainda pelo Sporting de Braga, já vai em oito.