Taça da Liga: treinadores antecipam meia-final em Braga

Inês Geraldo - RTP 22 Jan, 2018, 19:23 | Taça da Liga

Das quatro equipas que vão disputar a Final Four apenas o Vitória de Setúbal sabe o que é vencer a Taça da Liga, tendo sido o primeiro campeão da primeira edição prova. José Couceiro recusa favoritismo mas lembra a tradição sadina de triunfos nas taças.



"Queremos jogar a final. Até pela história do Vitória de Setúbal. Somos o quarto clube, depois dos três grandes, que temos mais história nas Taças. O Vitória tem dez presenças em finais da Taça de Portugal, já ganhou a Taça da Liga, portanto é um clube com responsabilidade. Vamos querer estar presentes na final", declarou o técnico da equipa do Bonfim.



Dragões e Leões com ambição na Taça

Para José Couceiro, o primeiro grande objetivo será alcançar a final da Taça da Liga, deixando elogios à Oliveirense, que deixou para trás equipas como o Vitória de Guimarães e o Moreirense, ainda detentor do troféu.Numa fase final que se disputa em Braga, o treinador do Vitória de Setúbal relembrou que na final estará um dos grandes favoritos, "um daqueles que tem mais história do que nós".Já do lado da Oliveirense há optimismo. Pedro Miguel disse, em declarações exclusivas à RTP, que a pressão está do lado do adversário, apesar de a equipa de Oliveira de Azeméis acalentar a esperança de chegar à final da prova."[Vamos] Tentar fazer um bom jogo e quem sabe amanhã, nova surpresa, chegar à final. Os jogadores estão fortemente motivados para o jogo, com vontade de mostrar a qualidade e competência que demonstraram na fase de grupos", explicou Pedro Miguel.Ricardo Valente, jogador da Oliveirense, revelou que é um grande orgulho fazer parte do grupo de quatro equipas que vai tentar conquistar a Taça da Liga."Estar aqui é sempre um grande orgulho para todos nós e vamos trabalhar para conseguir chegar à final".Vitória de Setúbal e Oliveirense defrontam-se esta terça-feira na primeira meia-final da Taça da Liga, depois de deixaram pelo caminho, na fase de grupos, clubes como o Benfica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Oliveirense.Na final, um destes dois emblemas vai defrontar um dos, ou Sporting, ou FC Porto.Numa verdadeira final antecipada,jogam na quarta-feira a segunda meia-final da Taça da Liga. Jorge Jesus e Sérgio Conceição mostraram ambição para as partidas em Braga e querem o título.Jorge Jesus já venceu cinco troféus, todos enquanto treinador do Benfica, e quer aumentar o pecúlio, agora pelo Sporting, que ainda não tem a Taça da Liga no seu museu."É um projeto de um dos títulos que o Sporting quer vencer. Sabemos que vamos ter um rival forte. Os clubes vivem e os adeptos sonham com títulos, uns mais importantes que outros".O técnico leonino relembrou, em declarações à Liga Portugal, os tempos que em que treinou Sérgio Conceição, no Felgueiras, na temporada 1995/96."Lembro-me perfeitamente das conversas que tinha comigo. Ela era um fã do Figo em termos de cruzamentos, e de vez em quando falávamos disso. Penso que hoje, a personalidade que ele [Sérgio Conceição] tem como treinador, já a tinha quando começou a sua carreira como jogador", lembrou Jesus.Do lado portista, Sérgio Conceição não deixou dúvidas. A Taça da Liga é para ganhar e trazer para o Estádio do Dragão."É um título que queremos ganhar. Acho que desde o início demonstrámos muita seriedade e muita ambição nesta competição. O grupo sente que dentro de uma semana pode estar a lutar por um título"."Os clubes que estão nestae outros que jogaram na Taça da Liga usaram os jogadores mais utilizados e isso, por si só, é sinónimo que os clubes dão importância a esta competição", explicou Sérgio Conceição.FC Porto e Sporting entram em campo na quarta-feira para jogar a primeira de quatro partidas nos próximos meses. O primeiro jogo diz respeito à meia-final da Taça da Liga, sendo quevão jogar mais três vezes, duas para a Taça de Portugal e outra para o Campeonato.