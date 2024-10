Técnico do Moreirense não vê benefício que duelo da Taça da Liga com FC Porto seja em Aveiro

O técnico da formação minhota lembra que apesar de a partida ter sido transferida para o estádio Municipal de Aveiro, devido a interdição do estádio do Dragão, aplicada pelo Conselho Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, não foi proibida a presença de público.



"Seria um benefício para nós caso não houvesse adeptos. Mesmo não sendo no estádio do Dragão, o local é perto do Porto, e onde todos podem assistir. Acaba por ser a mesma coisa para nós. Nesta competição, devia ser como na Taça de Portugal, onde as equipas mais 'pequenas' jogam em casa", partilhou César Peixoto



O treinador dos cónegos prometeu, ainda assim, uma "equipa competitiva", e mesmo reconhecendo o maior poderio do FC Porto, também quer discutir a passagem à fase seguinte da competição.



"A vantagem do encontro está do lado do FC Porto, até pela maior qualidade individual e coletiva, mas vamos tentar ser competitivos e lutar pela eliminatória. Não vamos de passeio nem de férias", assegurou César Peixoto.



O técnico recuperou que o Moreirense "tem provado, esta época, ser competitivo, frente a vários adversários com outros recursos", e partilhou a postura que pretende do seu conjunto.



"Somos organizados e sabemos os caminhos que temos de percorrer. Temos de ser agressivos nos duelos e nas segundas bolas, e aproveitar os espaços nas nossas movimentações ofensivas", detalhou.



César Peixoto espera que o FC Porto faça algumas alterações no 'onze' inicial, mas não vê que tal possa mudar o padrão de jogo do adversário.



"Acredito que possam fazer uma rotação, mas é difícil perceber qual vai ser o 'onze'. Têm muitos jogadores de qualidade, mas diria que 70% do padrão de jogo do FC Porto já está encontrado. Poderão fazer alguns ajustes individuais e adaptar algumas coisas mediante a nossa equipa", analisou.



Questionado se estar inserido nesta Taça da Liga atrapalha o principal objetivo da sua equipa, que está focado no campeonato, César Peixoto rejeita essa ideia.



"Gosto participar nestas competições, com grandes jogos. É bom para o clube e para os jogadores se mostrarem. Mesmo sabendo que a preparação do próximo desafio, frente ao Vitória de Guimarães, (da I Liga) será diferente, temos plantel para apresentar equipas competitivas em todos os jogos", assumiu.



À margem desta partida, César Peixoto foi instando a comentar a possível ida do treinador do Sporting Rúben Amorim para os ingleses do Manchester United, considerando que tal prova a qualidade dos técnicos portugueses.



"É ótimo para o futebol português ter treinadores nas melhores ligas e melhores clubes do mundo, valoriza a nossa classe. Os sportinguistas talvez não fiquem felizes, mas eu, enquanto treinador, e ainda por cima por o Rúben ter sido meu colega (enquanto futebolista), fico feliz que vá para uma grande equipa. Que tenha muito sucesso", partilhou.



O jogo entre Moreirense e FC Porto, dos quartos de final da Taça da Liga, está agendado para esta quinta-feira, às 20:45, no estádio Municipal de Aveiro, e terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.