V. Setúbal-Sporting de 2007/08 lembrado por Carlos Pereira

Mário Aleixo - RTP 25 Jan, 2018, 12:27 / atualizado em 25 Jan, 2018, 12:27 | Taça da Liga

Essa final “não correu bem” ao Sporting devido a uma arbitragem polémica de Pedro Proença, o atual presidente da liga de clubes. Tal facto, como lembrou Carlos Pereira “causou danos desportivos e morais” à equipa leonina.



Sobre a meia-final desta quarta-feira entre Sporting e FC Porto que catapultou a equipa de Alvalade para a final, através de uma vitória no desempate por grandes penalidades (4-3), o técnico, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, considerou ter-se tratado de “um grande jogo, com duas equipas em grande forma, cum um justo vencedor porque o Sporting teve alguns momentos do jogo de alto rendimento”.





O Sporting já esteve em duas finais da Taça da Liga e perdeu em ambas as ocasiões. Será que à terceira surgirá a vitória? Carlos Pereira sorriu e respondeu: “O Sporting é favorito como era no Algarve em 2007/08. Tem todas as condições para vencer”.Contudo o ex-adjunto de Paulo Bento não esqueceu que “a final decide-se num só jogo e o V. Setúbal não tem nada a perder”.A propósito de um eventual desaire do Sporting, Carlos Pereira lembrou que há um fator que a equipa deverá ter em atenção: “A ansiedade é inimiga do discernimento e isso pode motivar um desaire, ao contrário um triunfo dá confiança e os jogadores vivem de vitórias que podem ser importantes para o final do campeonato”.A final da Taça da Liga joga-se no próximo sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Braga.