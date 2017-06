10ª edição da Taça das Confederações

RTP 16 Jun, 2017, 15:43 | Taça das Confederações

FIFA - Taça Confederações – 10ª edição - Números e Curiosidades



Os 9 vencedores :





1992– Argentina

1995 - Dinamarca

1997– Brasil

1999- México

2001- França

2003– França

2005– Brasil

2009- Brasil

2013- Brasil





- Espanha e Itália (várias vezes campeãs da Europa e do Mundo) nunca venceram o troféu.



- Já tivemos 30 participantes na taça das Confederações.



- Brasil não está presente, e assim não pode vencer o trofeu pela 5ª vez



- Brasil estave presente 7 edições consecutivas (!). Vai falhar o torneio… 20 anos depois. Desde 1997 que participava sempre.



- México - 2ª selecção com mais participaçoes. Vai para a sua sétima participaçao. Vai igualar o Brasil em participações. Vencedor em 1999



- Só duas selecções venceram o torneio em casa (França em 2003 e México em 1999)



- Se o Taiti foi o único estreante em 2013, nesta edição vamos ter 3 estreantes (!!) … a Rússia, o Chile e … PORTUGAL.



- Rússia vai ser a 31ª selecção a participar na T. Confederações, Portugal a 32ª e o Chile a 33ª.



- Rússia vai ser a 9ª selecção europeia, Portugal vai ser a 10ª.



- Chile vai ser o 6º clube da América do Sul.





Como aparecem aqui as 8 selecções :



- Rússia – anfitrião do Mundial 2018

- Alemanha – Campeã do Mundo

- Portugal – Campeão da Europa

- Camarões – Campeão africano

- Nova Zelândia – Campeão de Oceania

- Austrália – Campeão asiático

- Chile – Campeão da Copa America

- México – Campeão da CONCACAF





Ultima vez que as 8 selecções estiveram presentes:



- Rússia – ESTREIA

- Alemanha – 2005 (3ª presença)

- Portugal – ESTREIA

- Camarões – 2003 (3ª presença)

- Nova Zelândia – 2009 (4ª presença)

- Austrália – 2005 (4ª presença)

- Chile – ESTREIA

- México – 2013 (7ª presença)





Os melhores marcadores de cada edição:



- 1992 – Batistuta (Arg) – 2 golos

- 1995 – Luis Garcia (Mex) – 3 golos

- 1997 – Romário (Bra) – 7 golos

- 1999 – Blanco (Mex) – 6 golos

- 2001 – Shaun Murphy (Aus) – 2 golos

- 2003 – T. Henry (Fra) – 4 golos

- 2005 – Adriano (Bra) – 5 golos

- 2009 – Luis Fabiano (Bra) – 5 golos

- 2013 – F. Torres (Esp) – 5 golos





Os melhores marcadores de sempre :



1º - Cuauhtemoc Blanco (Mex) – 9 golos

- Ronaldinho (Bra) - 9 golos

3º - F. Torres (Esp) – 8 golos

4º - Romário (Bra) – 7 golos

- Adriano (Bra) – 7 golos

6º - D. Villa (Esp) – 6 golos



A maior goleada de sempre : Taihti-0 Espanha-10 (2013)





Curiosidades das primeiras 9 ediçoes :



1992 - 1ª edição



- Arabia Saudita-3 Est. Unidos-0 (1º jogo de sempre)

- Fahad Al Bishi (Arábia) -1º golo de sempre

- Só participaram 4 selecçoes

- Argentina – 1º vencedor de sempre



1995 – 2ª edição



- Dinamarca – 1ª selecçao europeia a ganhar o trofeu



1997 – 3ª edição



- Organizado pela FIFA pela 1ª vez (antes tinha sido pela Arábia Saudita)

- 1ª vez com 8 clubes (como actualmente)

- Brasil (selecção com mais titulos) conseguiu aqui o seu primeiro (6-0 à Australia)



1999 – 4ª edição



- 1ª edição fora da Arábia Saudita (foi no México)

- 4ª edição … 4 vencedores dferentes (México)

- México – 1ª selecção a vencer em casa (4-3 ao Brasil)



2001 – 5ª edição



- Japão e França chegam à final pela 1ª vez.

- França torna-se na segunda selecção europeia a vencer o trofeu

- 5 Edições … 5 vencedores diferentes









2003 – 6ª edição



- França – primeira selecçao a vencer as confederações por duas vezes

- Colômbia – Camarões (o camaronês Marc Foe morreu em campo, tornando-se uma tragédia esta edição)

- Henry decidiu a final com golo de Ouro frente aos Camarões.



2005 – 7ª edição



- Brasil iguala a França em nº de titulos (2)

- Brasil derrota o seu grande rival (Argentina) e logo por 4-1



2009 – 8ª edição



- 1ª ediçao em África

- Itália (campeã mundial) caía na fase de grupos

- Brasil consegue o seu 3º trofeu (segundo consecutivo).

- Estados Unidos chegava pela 1ª vez à final …mas perdia para o Brasil (2-3)



2013 – 9ª edição



- Brasil – 4º troféu (3º consecutivo)

- Taiti fez a estreia no torneio

- Taiti fez historia ao conseguir marcar 1 golo, frente à Nigeria (mas… sofreu 24 … em 3 jogos)

- Taiti-0 Espanha-10 – a maior goleada do torneio.





NOTAS FORTES :



- Das 8 seleçções presentes apenas temos uma selecção que ja foi campeã mundial, a Alemanha.



- Apenas o México repete a presença nas últimas duas ediçoes(2013 e 2017)



- México - a ÚNICA selecção que pode repetir a façanha de vencer o troféu.



- 3 estreias – Russia, Chile e Portugal



- México vai igualar o Brasil como as selecções com mais presenças … 7.





NUMEROS ACTUAIS :



- 124 JOGOS - 380 GOLOS

- 30 PARTICIPANTES



E atenção:

QUEM GANHA A TAÇA DAS CONFEDERAÇÕES … NUNCA ganha o Mundial seguinte.