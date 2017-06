Cristiano Ronaldo dispensado da seleção portuguesa

Mário Aleixo - RTP 29 Jun, 2017, 07:36 / atualizado em 29 Jun, 2017, 07:36 | Taça das Confederações

"O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da seleção nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer. O presidente da FPF e o selecionador nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Taça das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos", lê-se num comunicado do organismo.



Na sua página oficial da rede social Facebook, o avançado do Real Madrid mostrou-se sensibilizado com a atitude da FPF, depois de ter estado de "corpo e alma" na seleção.



"Estive ao serviço da seleção nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus dois filhos tinham nascido. Infelizmente, não conseguimos alcançar o principal objetivo desportivo que pretendíamos, mas estou certo que vamos continuar a dar alegria aos portugueses", escreveu Ronaldo.



A dispensa de Cristiano Ronaldo acontece poucas horas depois de Portugal ter falhado a presença na final da Taça das Confederações, ao perder com o Chile no desempate por grandes penalidades (3-0), após o nulo que registou no tempo regulamentar e no prolongamento, em Kazan.



Com esta decisão, o capitão da seleção nacional já não viaja esta quinta feira com o resto da comitiva para Moscovo, onde a formação lusa vai disputar no domingo o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.