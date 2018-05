78.ª Taça de Portugal

RTP Comentários 18 Mai, 2018, 09:53 / atualizado em 18 Mai, 2018, 09:54 | Taça de Portugal

Taça de Portugal – 78ª edição:



- Vai realizar-se a 78ª final da taça, a 28ª presença do Sporting na final, a estreia absoluta do Desp. Aves.



- Desp. Aves vai ser o 25.º clube a estrear-se na final do Jamor.



- O último clube que tinha pisado o Jamor pela 1.ª vez tinha sido o Desp. Chaves em 2009/10 (há 8 anos).





- Sporting – 27 finais – 16 vitórias, 11 derrotas.





- Maiores goleadas – Farense-7 Estrela Vendas Novas–1 ; Lus. Évora-0 FC Porto-6.







- 1.º jogo – Vitória da Horta-0 Amora-3.





- 1.º golo desta edição foi marcado por Joca do Amora.





- Vamos ver de quem será o último...



- Farense foi o melhor ataque com 16 golos.



- Amilton (Aves) – melhor marcador com 5 golos.



Outras Curiosidades:



- Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- Foram já 12 os clubes que venceram a competição. Um deles… já não existe (Estrela da Amadora), e outro joga nos distritais (Beira-Mar).



- Se o Desp. Aves vencer… será o 13.º clube a erguer o troféu.



- Já 32 treinadores portugueses venceram a Taça. Se José Mota vencer, será o 33.º. Se for Jorge Jesus, será o 6.º treinador a vencer por dois clubes diferentes.



- Aves já está a fazer história , ao estar na final pela 1.ª vez na final. Mas outros clubes também fizeram história nesta edição: O Caldas pela 1.ª vez chegou às meias-finais, Cova da Piedade pela 1.ª vez chegou aos quartos de final, Vilaverdense pela 1.ª vez atingiu os oitavos de final.



- Farense regressou aos quartos de final… 17 anos depois (!)



- Tondela, Belenenses, Boavista a Estoril foram as primeira equipas da I Liga a serem eliminadas.



- Canelas estreou-se na Taça de Portugal, e chegou à 3.ª eliminatória.



- Benfica, o actual campeão, foi eliminado pelo Rio Ave.





- Desp. Aves – zero finais.- Últimas 7 edições: 6 vencedores diferentes (!) UM FACTO INÉDITO NA HISTÓRIA DA TAÇA nos 77 anos de história. (Nunca em sete anos tinha havido seis vencedores diferentes).- Os últimos seis vencedores diferentes nos últimos sete anos:2010/11 - FC Porto2011/12 – Académica2012/13 – Vitória SC2013/14 – Benfica2014/15 – Sporting2015/16 – Sp. Braga2016/17 - Benfica- Realizados 170 jogos... a final será o jogo 171.- Foram marcados 537 golos.- Jogos com mais golos – Farense-7 Estrela Vendas Novas-1; Atlético dos Arcos-3 Minas Argozelo-5.