Benfica e Sporting decidem primeiro finalista da Taça de Portugal

A equipa ‘leonina’ necessita apenas de um empate no terreno do rival, graças aos golos marcados por Pedro Gonçalves, aos nove minutos, e pelo sueco Gyökeres, aos 54, aos quais os ‘encarnados’ apenas conseguiram responder pelo norueguês Aursnes, aos 68, na partida da primeira mão, disputada em 29 de fevereiro.



O confronto de hoje será o primeiro de dois dérbis lisboetas no período de cinco dias, uma vez que as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado, no Estádio José Alvalade, para a I Liga, numa altura em que o Sporting lidera a competição com um ponto de vantagem sobre o Benfica, tendo ainda menos um jogo realizado.



As ‘águias’, recordistas de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus, tentam atingir a sua 39.ª final, enquanto os ‘leões’, que têm 17 cetros, procuram chegar ao jogo decisivo pela 30.ª vez, num recinto onde já perderam esta época, por 2-1, na primeira volta do campeonato.



O encontro entre o Benfica, treinado pelo alemão Roger Schmidt, e o Sporting, orientado por Rúben Amorim, tem início às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Na quarta-feira, o Vitória de Guimarães, que soma sete presenças em finais e venceu em 2012/13, recebe o FC Porto, que ganhou em 2022/23 o 19.º troféu, em 33 finais, em jogo da primeira mão das ‘meias’, a partir das 20:15. A segunda mão disputa-se no Estádio do Dragão, em 17 de abril.