Benfica - FC Famalicão, a Taça de Portugal em direto

O Famalicão mostrou-se personalizado em campo e esteve perto de surpreender o Benfica no Estádio da Luz. Numa primeira parte sem golos, as duas equipas lutaram mas o nulo foi o resultado que se registou no fim dos primeiros 45 minutos.





Destaque para um falhanço de Pedro Gonçalves à frente da baliza de Vlachodimos e de um golo anulado a Toni Martínez por fora-de-jogo. Do lado do Benfica, Grimaldo obrigou Vaná a uma grande defesa, a remate de livre direto.





Na segunda metade, Fábio Martins tentou o golo com um remate em arco mas foi o Benfica a inaugurar o marcador. Riccieli cortou a bola com o braço na grande área famalicense e Pizzi converteu o castigo máximo.





Seguiu-se uma resposta cabal do Famalicão que chegou ao empate numa grande jogada individual de Pedro Gonçalves que deixou vários jogadores do Benfica pelo caminho, antes de ser assistido e rematar para o golo da igualdade.





Pouco depois, contra-ataque da equipa de João Pedro Sousa, com Toni Martínez a atirar a contar num remate colocado, a enganar Vlachodimos. Segundo golo do Famalicão na partida e a equipa recém-promovida em vantagem no Estádio da Luz.





Com a desvantagem no marcador, Bruno Lage promoveu as entradas de Rafa e Vinícius e foram esses dois jogadores que estiveram na génese do tento do empate do Benfica. Vinícius ganhou espaço na área, rematou forte para defesa de Vaná e Rafa atirou para o golo na recarga.





O Famalicão não se deu por vencido e esteve perto de chegar ao terceiro golo. Pedro Gonçalves tentou bisar mas viu o seu remate a ser prensado em Rúben Dias e Vlachodimos a defender com dificuldade para canto.





No último suspiro da partida, canto para o Benfica, e Gabriel antecipou-se à defesa para cabecear para o 3-2 final, com que a equipa da Luz vai visitar Famalicão na próxima semana, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.